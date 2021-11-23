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У Польщі пробувала прорвати кордон група з 50 мігрантів

Вівторок, 23 листопада 2021, 09:02
У Польщі пробувала прорвати кордон група з 50 мігрантів
фото польських прикордонників

Польські прикордонники повідомляють про 174 спроби незаконного перетину кордону з території Білорусі за останню добу, в одному випадку це була група з 50 мігрантів.

Про це прикордонна служба повідомила вранці 23 листопада, пише "Європейська правда".

"На секції кордону в районі села Біловежа 50 агресивних іноземців спробували прорватися через кордон", - йдеться у повідомленні.

Також за цю добу щодо 66 мігрантів, яким все ж вдалось потрапити в країну, ухвалили рішення про видворення. 

У свою чергу, поліція Підляського воєводства повідомила про затримання ще 6 водіїв, які допомагали 23 мігрантам продовжити подорож далі вглиб ЄС. 

Затримані виявлись громадянами Польщі, Туреччини, Казахстану, Узбекистану та Шрі-Ланки. 

Напередодні наймасовіша група мігрантів, що намагалась силою перетнути кордон, налічувала 150 осіб.

Також повідомлялось про затримання одразу трьох українців за перевезення нелегальних мігрантів, один віз майже 30 людей.

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