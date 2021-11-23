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В Польше пыталась прорвать границу группа из 50 мигрантов

Вторник, 23 ноября 2021, 09:02
В Польше пыталась прорвать границу группа из 50 мигрантов
фото польских пограничников

Польские пограничники сообщают о 174 попытках незаконного пересечения границы с территории Беларуси за последние сутки, в одном случае это была группа из 50 мигрантов.

Об этом пограничная служба сообщила утром 23 ноября, пишет "Европейская правда".

"На секции границы в районе села Беловежа 50 агрессивных иностранцев попытались прорваться через границу", – говорится в сообщении.

Также за эти сутки в отношении 66 мигрантов, которым все же удалось попасть в страну, было принято решение о выдворении.

В свою очередь, полиция Подлясского воеводства сообщила о задержании еще 6 водителей, помогавших 23 мигрантам продолжить путешествие дальше вглубь ЕС.

Задержанные оказались гражданами Польши, Турции, Казахстана, Узбекистана и Шри-Ланки.

Накануне массовая группа мигрантов, пытавшаяся силой пересечь границу, насчитывала 150 человек.

Также сообщалось о задержании сразу трех граждан Украины за перевозку нелегальных мигрантов, один вез почти 30 человек.

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