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Двоє українців допомагали росіянам і ексчиновникам отримати громадянство країни ЄС – СБУ

Вівторок, 23 листопада 2021, 10:31
Фото СБУ

Служба безпеки України блокувала міжнародне угруповання, яке налагодило схему отримання громадянство однієї з країн ЄС і серед "клієнтів" якого були громадяни Росії, мешканці окупованих територій України та колишні чиновники.

Джерело: СБУ  

Дослівно: "Протиправний бізнес налагодили мешканці Івано-Франківської та Чернівецької областей через посередника-іноземця. Зловмисники виготовляли фіктивні документи, необхідні для набуття іноземного громадянства, та забезпечували процедуру їх подання на розгляд поза основною чергою".

Деталі: Свої послуги вони оцінили у 5 тисяч євро.

Серед осіб, які вирішили скористатись злочинною схемою, СБУ встановила громадян Росії, мешканців тимчасово окупованих територій України, а також окремих колишніх посадовців місцевих органів влади і самоврядування.

Під час обшуків правоохоронці вилучили близько 60 комплектів документів громадян РФ та України для отримання іноземного громадянства; оригінали та копії іноземних паспортів; підроблені печатки та штампи; фіктивні витяги з РАЦС, які слугували підставою для оформлення іноземного громадянства. 

 
Фото СБУ

А також чорнові записи, ноутбуки, планшети, флешносії, мобільні телефони, жорсткі диски з доказами протиправної діяльності.

Наразі триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.

Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру.

Українська правда
Теми: СБУгромадянство


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