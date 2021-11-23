Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Двоє українців допомагали росіянам і ексчиновникам отримати громадянство країни ЄС – СБУ

Вівторок, 23 листопада 2021, 09:31
Двоє українців допомагали росіянам і ексчиновникам отримати громадянство країни ЄС – СБУ
Фото СБУ

Служба безпеки України блокувала міжнародне угруповання, яке налагодило схему отримання громадянство однієї з країн ЄС і серед "клієнтів" якого були громадяни Росії, мешканці окупованих територій України та колишні чиновники.

Джерело: СБУ  

Дослівно: "Протиправний бізнес налагодили мешканці Івано-Франківської та Чернівецької областей через посередника-іноземця. Зловмисники виготовляли фіктивні документи, необхідні для набуття іноземного громадянства, та забезпечували процедуру їх подання на розгляд поза основною чергою".

Деталі: Свої послуги вони оцінили у 5 тисяч євро.

Серед осіб, які вирішили скористатись злочинною схемою, СБУ встановила громадян Росії, мешканців тимчасово окупованих територій України, а також окремих колишніх посадовців місцевих органів влади і самоврядування.

Під час обшуків правоохоронці вилучили близько 60 комплектів документів громадян РФ та України для отримання іноземного громадянства; оригінали та копії іноземних паспортів; підроблені печатки та штампи; фіктивні витяги з РАЦС, які слугували підставою для оформлення іноземного громадянства. 

 
Фото СБУ

А також чорнові записи, ноутбуки, планшети, флешносії, мобільні телефони, жорсткі диски з доказами протиправної діяльності.

Наразі триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.

Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУгромадянство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
СБУ
Житомирська компанія продавала ліки до Росії, вони йшли до поранених окупантів – СБУ
СБУ взялася за попа УПЦ МП у Бородянці через допомогу окупантам і катівню
Полював на західну зброю: СБУ затримала працівника оборонного заводу
Останні новини
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
Усі новини...
Реклама: