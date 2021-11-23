Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Двое украинцев помогали россиянам и экс-чиновникам получить гражданство страны ЕС – СБУ

Вторник, 23 ноября 2021, 09:31
Двое украинцев помогали россиянам и экс-чиновникам получить гражданство страны ЕС – СБУ
Фото СБУ

Служба безопасности Украины блокировала международную группировку, наладившую схему получения гражданства одной из стран ЕС и среди "клиентов" которой были граждане России, жители оккупированных территорий Украины и бывшие чиновники.

Источник: СБУ

Дословно: "Незаконный бизнес наладили жители Ивано-Франковской и Черновицкой областей через посредника-иностранца. Злоумышленники изготовляли фиктивные документы, необходимые для получения иностранного гражданства, и обеспечивали процедуру их представления на рассмотрение вне основной очереди".

Детали: Свои услуги они оценили в 5 тысяч евро.

Среди лиц, решивших воспользоваться преступной схемой, СБУ установила граждан России, жителей временно оккупированных территорий Украины, а также отдельных бывших чиновников местных органов власти и самоуправления.

В ходе обысков правоохранители изъяли около 60 комплектов документов граждан РФ и Украины для получения иностранного гражданства; оригиналы и копии иностранных паспортов; поддельные печати и штампы; фиктивные выписки из ЗАГСа, которые служили основанием для оформления иностранного гражданства. 

 
Фото СБУ

А также черновые записи, ноутбуки, планшеты, флешносители, мобильные телефоны, жесткие диски с доказательствами противоправной деятельности.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем), ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УКУ.

Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУгражданство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
СБУ
Будут судить экс-нардепа-коммуниста, который подписал обращение к Путину о признании "Л/ДНР"
В Виннице задержали разведчика донецких террористов
Житомирская компания продавала лекарства в Россию, они шли к раненым оккупантам – СБУ
Последние новости
16:53
Стерненко сообщил о закрытии дела о гибели участника нападения на него
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
16:16
Вышел трейлер биографической драмы "Другой Франко"
16:16
Икра, игристое вино и конфеты: на какие продукты растет спрос перед Новым годом
16:06
Главнокомандующий ВСУ о планах России: Все делаем, чтобы адекватно реагировать
Все новости...
Реклама: