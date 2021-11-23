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Двое украинцев помогали россиянам и экс-чиновникам получить гражданство страны ЕС – СБУ

Вторник, 23 ноября 2021, 10:31
Фото СБУ

Служба безопасности Украины блокировала международную группировку, наладившую схему получения гражданства одной из стран ЕС и среди "клиентов" которой были граждане России, жители оккупированных территорий Украины и бывшие чиновники.

Источник: СБУ

Дословно: "Незаконный бизнес наладили жители Ивано-Франковской и Черновицкой областей через посредника-иностранца. Злоумышленники изготовляли фиктивные документы, необходимые для получения иностранного гражданства, и обеспечивали процедуру их представления на рассмотрение вне основной очереди".

Детали: Свои услуги они оценили в 5 тысяч евро.

Среди лиц, решивших воспользоваться преступной схемой, СБУ установила граждан России, жителей временно оккупированных территорий Украины, а также отдельных бывших чиновников местных органов власти и самоуправления.

В ходе обысков правоохранители изъяли около 60 комплектов документов граждан РФ и Украины для получения иностранного гражданства; оригиналы и копии иностранных паспортов; поддельные печати и штампы; фиктивные выписки из ЗАГСа, которые служили основанием для оформления иностранного гражданства. 

 
Фото СБУ

А также черновые записи, ноутбуки, планшеты, флешносители, мобильные телефоны, жесткие диски с доказательствами противоправной деятельности.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем), ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УКУ.

Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении.

Украинская правда
Темы: СБУгражданство
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