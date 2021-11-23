Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Росії та окупованому Криму кажуть про покращення ситуації з Covid, але в Криму максимум смертей

Вівторок, 23 листопада 2021, 11:43
Фото ТАСС

У Росії та окупованому нею Криму повідомляють про зниження кількості нових хворих Covid-19, виявлених за добу.

Джерело: "Крыминформ" і ТАСС, а також "Радіо Свобода"

Деталі: В окупованому Росією Криму за добу 22 листопада підтвердили 775 нових випадків коронавірусної інфекції, що на 39 випадків менше, ніж добою раніше.

Напередодні у Криму виявили 814 випадків Covid-19. Максимальний добовий показник був зареєстрований 20 листопада та становив 886 випадків.

Однак минулої доби померли від коронавірусу 24 жителі Криму, що є новим максимальним показником добової смертності за весь час пандемії. 

Одужали за останню добу 773 пацієнти.

Всього з початку пандемії у Криму виявлено 115 491 випадків Covid-19, одужали 103 162 особи, померли 3 442 пацієнти.

У Російській Федерації, яка вносить дані щодо окупованого Криму до своєї статистики, також повідомляється про покращення епідемічної ситуації.

22 листопада підтвердилося 33 996 випадків коронавірусного захворювання – це мінімум із 19 жовтня.

За офіційними даними, за останню добу одужала 36 051 людина, померли 1 243 пацієнти (днем раніше був 1 241 летальний випадок).

За весь час пандемії в РФ коронавірус виявили у 9 400 835 осіб, зараз продовжують лікування 1 044 562 людини. Одужали 8 089 694 людини, померли 266 579 громадян РФ.

На даний момент летальність коронавірусу в Росії оцінюється в 2,84%.

УП, оновлено
Теми: Covid-2019коронавірусепідеміяКримРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Офісі президента відреагували на розслідування УП про святкування ювілею Єрмака

Росія стягує до кордону України війська в "кількості, що насторожує" – CIT

Речник Зеленського не знає, де і як президент святкував ювілей Єрмака

Байден вшанував пам’ять жертв Голодомору й запевнив у підтримці України

Новини 24 листопада: мітинг антивакцинаторів, Німеччина і рух України в ЄС

розслідування УП, відеоЮвілей Єрмака святкували на держдачі в Карпатах, а гостей возили гелікоптерами ДСНС

Усі новини...
Covid-2019
У Pfizer заявили, що їхня вакцина на 100% захищає підлітків від COVID-19
Ляшко: госпіталізація пацієнтів з COVID-19 зменшилася на 19%
COVID-19 може притуплювати відчуття болю. Дослідження
Останні новини
23:59
Єрмак відреагував на розслідування УП, але не розказав, де був на своєму ювілеї
23:25
В Офісі президента відреагували на розслідування УП про святкування ювілею Єрмака
22:16
Росія стягує до кордону України війська в "кількості, що насторожує" – CIT
22:14
Ліга Чемпіонів: "Шахтар" програв "Інтеру" та втратив шанс на плей-офф
22:04
80% переможців конкурсу на роботу в БЕБ є колишніми співробітниками податкової – медіа
21:57
Речник Зеленського не знає, де і як президент святкував ювілей Єрмака
21:37
Україна пообіцяла МВФ не впроваджувати податок на виведений капітал
21:29
Прем’єрка Естонії закликала запобігти подальшій російській агресії проти України
21:23
В Енергоатомі заявили, що не претендують на кошти для виробників "зеленої" енергії
21:15
Байден вшанував пам’ять жертв Голодомору й запевнив у підтримці України
Усі новини...