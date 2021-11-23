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У Росії та окупованому Криму кажуть про покращення ситуації з Covid, але в Криму максимум смертей

Вівторок, 23 листопада 2021, 10:43
У Росії та окупованому Криму кажуть про покращення ситуації з Covid, але в Криму максимум смертей
Фото ТАСС

У Росії та окупованому нею Криму повідомляють про зниження кількості нових хворих Covid-19, виявлених за добу.

Джерело: "Крыминформ" і ТАСС, а також "Радіо Свобода"

Деталі: В окупованому Росією Криму за добу 22 листопада підтвердили 775 нових випадків коронавірусної інфекції, що на 39 випадків менше, ніж добою раніше.

Напередодні у Криму виявили 814 випадків Covid-19. Максимальний добовий показник був зареєстрований 20 листопада та становив 886 випадків.

Однак минулої доби померли від коронавірусу 24 жителі Криму, що є новим максимальним показником добової смертності за весь час пандемії. 

Одужали за останню добу 773 пацієнти.

Всього з початку пандемії у Криму виявлено 115 491 випадків Covid-19, одужали 103 162 особи, померли 3 442 пацієнти.

У Російській Федерації, яка вносить дані щодо окупованого Криму до своєї статистики, також повідомляється про покращення епідемічної ситуації.

22 листопада підтвердилося 33 996 випадків коронавірусного захворювання – це мінімум із 19 жовтня.

За офіційними даними, за останню добу одужала 36 051 людина, померли 1 243 пацієнти (днем раніше був 1 241 летальний випадок).

За весь час пандемії в РФ коронавірус виявили у 9 400 835 осіб, зараз продовжують лікування 1 044 562 людини. Одужали 8 089 694 людини, померли 266 579 громадян РФ.

На даний момент летальність коронавірусу в Росії оцінюється в 2,84%.

УП, оновлено

"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019коронавірусепідеміяКримРосія
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