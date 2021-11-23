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В России и оккупированном Крыму говорят об улучшении ситуации с Covid, но в Крыму максимум смертей

Вторник, 23 ноября 2021, 10:43
В России и оккупированном Крыму говорят об улучшении ситуации с Covid, но в Крыму максимум смертей
Фото ТАСС

В России и оккупированном ею Крыму сообщают о снижении количества новых больных Covid-19, выявленных за сутки.

Источник: "Крыминформ" и ТАСС, а также "Радио Свобода"

Детали: В оккупированном Россией Крыму за сутки 22 ноября подтвердили 775 новых случаев коронавирусной инфекции, что на 39 случаев меньше, чем сутками ранее.

Накануне в Крыму выявили 814 случаев Covid-19. Максимальный суточный показатель был зарегистрирован 20 ноября и составил 886 случаев.

Однако за минувшие сутки умерли от коронавируса 24 жителя Крыма, что является новым максимальным показателем суточной смертности за все время пандемии.

Выздоровели за последние сутки 773 пациента.

Всего с начала пандемии в Крыму выявлено 115 491 случаев Covid-19, выздоровели 103 162 человека, умерли 3 442 пациента.

В Российской Федерации, которая вносит данные по оккупированному Крыму в свою статистику, также сообщается об улучшении эпидемической ситуации.

22 ноября в РФ подтвердилось 33 996 случаев коронавирусного заболевания – это минимум с 19 октября. 

По официальным данным, за последние сутки выздоровел 36 051 человек, умерли 1 243 пациента (днем ранее был 1 241 летальный случай).

За все время пандемии в РФ коронавирус обнаружили у 9 400 835 человек, сейчас продолжают лечение 1 044 562 человека. Выздоровели 8 089 694 человека, умерли 266 579 граждан РФ. 

На данный момент летальность коронавируса в России оценивается в 2,84%.

УП, уточнено

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Темы: Covid-2019коронавирусэпидемияКрымРосcия
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