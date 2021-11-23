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Ув’язнений колонії організував мережу шахраїв: виманювали гроші у клієнтів онлайн-магазинів

Вівторок, 23 листопада 2021, 11:56
фото СБУ

Правоохоронці заблокували шахрайську схему, створену в’язнями Вінницької колонії: через "колег на свободі" вони виманювали гроші у клієнтів українських онлайн-магазинів.

Джерело: СБУ, Національна поліція

Дослівно поліція: "Маючи на волі спільників-айтішників, засуджений, який відбуває покарання у вінницькій тюрмі за тяжкі злочини майнового характеру, організував злочинну схему заволодіння грошима з банківських рахунків громадян. За попередньою інформацією слідства, зловмисник разом зі своїм співкамерником на створених фейкових сайтах-двійниках отримали доступ до платіжних реквізитів громадян та привласнили понад 300 тисяч гривень".

Деталі: За даними слідства, шахрайство відбувалося за рахунок фейкових сайтів відомих торговельних платформ, онлайн продажів та оголошень.

Правопорушники зламували акаунти популярних торговельних онлайн ресурсів, створювали фішингові сайти, де покупці залишали замовлення. У подальшому,  телефонуючи до покупців, зловмисники представлялись співробітниками інтернет-платформи та пропонували заповнити електронну форму для відправки товару. У такий спосіб вони отримували платіжні реквізити потерпілих та списували їх кошти на свої рахунки та електронні гаманці.

Нелегальний бізнес проіснував більше 3-х місяців, ошукано чимало осіб з усіх регіонів країни, зазначають в СБУ.

 

За даними слідства, до складу групи входило до 10 учасників, двоє з яких відбувають покарання за вчинення тяжких майнових злочинів. Через своїх спільників вони отримували мобільні телефони, сім-карти, банківські картки та доступ до фейкових електронних ресурсів.

Отриманий "прибуток" від шахрайських дій використовували на утримання кримінальних кіл.

Планується повідомлення про підозри активним учасникам незаконної схеми, зазначають правоохоронці.

Українська правда
Теми: Вінницька областьСБУполіція


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