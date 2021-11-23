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Ув’язнений колонії організував мережу шахраїв: виманювали гроші у клієнтів онлайн-магазинів

Вівторок, 23 листопада 2021, 10:56
Ув’язнений колонії організував мережу шахраїв: виманювали гроші у клієнтів онлайн-магазинів
фото СБУ

Правоохоронці заблокували шахрайську схему, створену в’язнями Вінницької колонії: через "колег на свободі" вони виманювали гроші у клієнтів українських онлайн-магазинів.

Джерело: СБУ, Національна поліція

Дослівно поліція: "Маючи на волі спільників-айтішників, засуджений, який відбуває покарання у вінницькій тюрмі за тяжкі злочини майнового характеру, організував злочинну схему заволодіння грошима з банківських рахунків громадян. За попередньою інформацією слідства, зловмисник разом зі своїм співкамерником на створених фейкових сайтах-двійниках отримали доступ до платіжних реквізитів громадян та привласнили понад 300 тисяч гривень".

Деталі: За даними слідства, шахрайство відбувалося за рахунок фейкових сайтів відомих торговельних платформ, онлайн продажів та оголошень.

Правопорушники зламували акаунти популярних торговельних онлайн ресурсів, створювали фішингові сайти, де покупці залишали замовлення. У подальшому,  телефонуючи до покупців, зловмисники представлялись співробітниками інтернет-платформи та пропонували заповнити електронну форму для відправки товару. У такий спосіб вони отримували платіжні реквізити потерпілих та списували їх кошти на свої рахунки та електронні гаманці.

Нелегальний бізнес проіснував більше 3-х місяців, ошукано чимало осіб з усіх регіонів країни, зазначають в СБУ.

 

За даними слідства, до складу групи входило до 10 учасників, двоє з яких відбувають покарання за вчинення тяжких майнових злочинів. Через своїх спільників вони отримували мобільні телефони, сім-карти, банківські картки та доступ до фейкових електронних ресурсів.

Отриманий "прибуток" від шахрайських дій використовували на утримання кримінальних кіл.

Планується повідомлення про підозри активним учасникам незаконної схеми, зазначають правоохоронці.

Українська правда

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Теми: Вінницька областьСБУполіція
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