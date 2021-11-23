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Заключенные колонии выманивали деньги у клиентов онлайн-магазинов

Вторник, 23 ноября 2021, 11:56
фото СБУ

Правоохранители заблокировали мошенническую схему, созданную узниками Винницкой колонии: через "коллег на свободе" они выманивали деньги у клиентов украинских онлайн-магазинов.

Источник: СБУ, Национальная полиция

Дословно полиция: "Имея на свободе сообщников-айтишников, осужденный, отбывающий наказание в Винницкой тюрьме за тяжкие преступления имущественного характера, организовал преступную схему завладения деньгами с банковских счетов граждан. По предварительной информации следствия, злоумышленник вместе со своим сокамерником на созданных сайтах-двойниках получили доступ к платежным реквизитам граждан и присвоили более 300 тысяч гривен".

Детали: По данным следствия, мошенничество происходило за счет фейковых сайтов известных торговых платформ, онлайн продаж и объявлений.

Правонарушители взламывали аккаунты популярных торговых онлайн ресурсов, создавали фишинговые сайты, где покупатели оставляли заказ. В дальнейшем, звоня покупателям, злоумышленники представлялись сотрудниками интернет-платформы и предлагали заполнить электронную форму для отправки товара. Таким образом, они получали платежные реквизиты потерпевших и списывали их средства на свои счета и электронные кошельки.

Нелегальный бизнес просуществовал более 3-х месяцев, жертвами обмана стали жители из всех регионов страны, отмечают в СБУ.

 

По данным следствия, в состав группы входило до 10 участников, двое из которых отбывают наказание за совершение тяжких имущественных преступлений. Через своих сообщников они получали мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и доступ к фейковым электронным ресурсам.

Полученную "прибыль" от мошеннических действий использовали на содержание криминальных кругов.

Планируется сообщение о подозрениях активным участникам незаконной схемы, отмечают правоохранители.

Украинская правда
Темы: Винницкая областьСБУполиция
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