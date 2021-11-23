Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Через футбол у київському метро можуть закрити вхід на 3 станції

Вівторок, 23 листопада 2021, 11:48
Через футбол у київському метро можуть закрити вхід на 3 станції
Фото з nsc-olimpiyskiy.com.ua

Увечері 23 листопада в Києві можливі обмеження на вхід чи закриття станцій метро "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого", оскільки на НСК "Олімпійський" відбудеться футбольний матч.

Джерело: "Київський метрополітен

Деталі: У вівторок о 19:45) на НСК "Олімпійський" почнеться матч між футбольними командами "Динамо" (Київ) та "Баварія" (Мюнхен).

Перед початком гри можливе обмеження (закриття) станції "Олімпійська" на вхід. 

А після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

"Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій", – пояснює метрополітен.

Пасажирів закликають дотримуватися маскового режиму. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Київфутболметро
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Київ
КМВА поки не буде сповіщати про тривогу через проблеми з "екстреними оповіщеннями"
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Останні новини
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
Усі новини...
Реклама: