Через футбол у київському метро можуть закрити вхід на 3 станції

Увечері 23 листопада в Києві можливі обмеження на вхід чи закриття станцій метро "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого", оскільки на НСК "Олімпійський" відбудеться футбольний матч.

Джерело: "Київський метрополітен"

Деталі: У вівторок о 19:45) на НСК "Олімпійський" почнеться матч між футбольними командами "Динамо" (Київ) та "Баварія" (Мюнхен).

Перед початком гри можливе обмеження (закриття) станції "Олімпійська" на вхід.

А після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

"Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій", – пояснює метрополітен.

Пасажирів закликають дотримуватися маскового режиму.