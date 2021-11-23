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Через футбол у київському метро можуть закрити вхід на 3 станції

Вівторок, 23 листопада 2021, 12:48
Фото з nsc-olimpiyskiy.com.ua

Увечері 23 листопада в Києві можливі обмеження на вхід чи закриття станцій метро "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого", оскільки на НСК "Олімпійський" відбудеться футбольний матч.

Джерело: "Київський метрополітен

Деталі: У вівторок о 19:45) на НСК "Олімпійський" почнеться матч між футбольними командами "Динамо" (Київ) та "Баварія" (Мюнхен).

Перед початком гри можливе обмеження (закриття) станції "Олімпійська" на вхід. 

А після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

"Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій", – пояснює метрополітен.

Пасажирів закликають дотримуватися маскового режиму. 

Теми: Київфутболметро


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