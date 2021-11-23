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Из-за футбола в киевском метро могут закрыть вход на 3 станции

Вторник, 23 ноября 2021, 12:48
Фото с nsc-olimpiyskiy.com.ua

Вечером 23 ноября в Киеве возможны ограничения на вход или закрытие станций метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", поскольку на НСК "Олимпийский" состоится футбольный матч.

Источник: "Киевский метрополитен"

Детали: Во вторник в 19:45 на НСК "Олимпийский" начнется матч между футбольными командами "Динамо" (Киев) и "Бавария" (Мюнхен).

Перед началом игры возможно ограничение (закрытие) станции "Олимпийская" на вход.

А по завершении возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций", – объясняет метрополитен.

Пассажиров призывают соблюдать масочный режим.

Темы: Киевфутболметро
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