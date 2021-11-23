У Києві випаде сніг – прогноз

До вечора вівторка у Києві очікується сніг.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко у Facebook

Пряма мова: "Увага! Дорогі кияни та мешканці навколишні. Сьогодні ввечері, а десь й раніше, йтиме сніг!

Сніг, окрім красивої романтичної картинки, одразу може ускладнити й так непросту щоденну ситуацію на наших дорогах. Тому подбайте вже зараз про шлях та способи, якими ви ввечері повертатиметеся додому з роботи, після справ чи дружніх посиденьок.

Обов‘язково - зимова ґума, увімкнені фари, відповідне взуття не лише машинам, а й собі, гарячий чай у термосі в салоні".