В Киеве выпадет снег – прогноз

К вечеру вторника в Киеве ожидается снег.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Внимание! Дорогие киевляне и окружающие жители. Сегодня вечером, а где-то и раньше, пойдет снег!

Снег, кроме красивой романтической картинки, может сразу усложнить и так непростую ежедневную ситуацию на наших дорогах.

Поэтому позаботьтесь уже сейчас о пути и способах, которыми вы будете вечером возвращаться домой с работы, после дел или дружеских посиделок.

Обязательно – зимняя резина, включенные фары, соответствующая обувь не только машинам, но и себе, горячий чай в термосе в салоне".