В Киеве выпадет снег – прогноз
Вторник, 23 ноября 2021, 12:50
К вечеру вторника в Киеве ожидается снег.
Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook
Прямая речь: "Внимание! Дорогие киевляне и окружающие жители. Сегодня вечером, а где-то и раньше, пойдет снег!
Снег, кроме красивой романтической картинки, может сразу усложнить и так непростую ежедневную ситуацию на наших дорогах.
Поэтому позаботьтесь уже сейчас о пути и способах, которыми вы будете вечером возвращаться домой с работы, после дел или дружеских посиделок.
Обязательно – зимняя резина, включенные фары, соответствующая обувь не только машинам, но и себе, горячий чай в термосе в салоне".
Украинская правда