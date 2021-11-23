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В Киеве выпадет снег – прогноз

Вторник, 23 ноября 2021, 11:50
В Киеве выпадет снег – прогноз
фото Unsplash

К вечеру вторника в Киеве ожидается снег.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Внимание! Дорогие киевляне и окружающие жители. Сегодня вечером, а где-то и раньше, пойдет снег!

 

Снег, кроме красивой романтической картинки, может сразу усложнить и так непростую ежедневную ситуацию на наших дорогах.

Поэтому позаботьтесь уже сейчас о пути и способах, которыми вы будете вечером возвращаться домой с работы, после дел или дружеских посиделок.

Обязательно – зимняя резина, включенные фары, соответствующая обувь не только машинам, но и себе, горячий чай в термосе в салоне".

Украинская правда

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Темы: погодаКиев
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