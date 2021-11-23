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Синоптики попередили про нічний сніг та ожеледицю

Вівторок, 23 листопада 2021, 12:07
Синоптики попередили про нічний сніг та ожеледицю
фото: УП

У середу 24 листопада в Україні прогнозують суху погоду, проте вночі у північних, центральних областях та у Карпатському регіоні місцями невеликий мокрий сніг, а на дорогах ожеледиця.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "У середу, 24-го листопада, погоду України визначатиме антициклон із цікавим ім'ям Walpurga.

В нас завтра - високий атмосферний тиск, суха, без опадів, погода. Хіба що вночі місцями випаде сніг у центральних областях".

Деталі: Найближчої ночі очікується від 3 тепла до 3 морозу, у східних областях, на Полтавщині та Сумщині 3-9 градусів морозу. Вдень у більшості областей України передбачається 0-5 градусів тепла.

Вночі та вранці у південних областях місцями туман.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с.

У Києві 24-го листопада, опадів не буде. Вночі 0-2 градуси морозу, вдень у середу очікується+1+3 градуси.

 

Українська правда

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Теми: погодаУкраїна
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