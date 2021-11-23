Синоптики предупредили о ночном снеге и гололедице

В среду 24 ноября в Украине прогнозируется сухая погода, однако ночью в северных, центральных областях и в Карпатском регионе местами небольшой мокрый снег, а на дорогах гололедица.

Источник: Facebook-страница синоптика Натали Диденко, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "В среду, 24 ноября, погоду Украины будет определять антициклон с интересным именем Walpurga.

У нас завтра – высокое атмосферное давление, сухая, без осадков, погода. Разве что ночью местами выпадет снег в центральных областях.

Детали: В ближайшую ночь ожидается от 3 тепла до 3 мороза, в восточных областях, на Полтавщине и Сумщине 3-9 градусов мороза. Днем в большинстве областей Украины ожидается 0-5 градусов тепла.

Ночью и утром в южных областях местами туман.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.

В Киеве 24 ноября осадков не будет. Ночью 0-2 градуса мороза, днем ​​в среду ожидается +1+3 градуса.