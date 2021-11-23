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Єврокомісія у грудні оновить терміни дії COVID-сертифікатів і додасть третю дозу вакцини – ЗМІ

Вівторок, 23 листопада 2021, 13:38
Фото AFP via Getty Images

Європейська комісія запропонує внести додаткову дозу вакцини від COVID-19 у термін дії цифрового сертифіката ЄС на початку грудня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Euractiv з посиланням на джерела.

За даними видання, європейські чиновники схиляються до сценарію необхідності отримання третього щеплення протягом дев'яти місяців після останньої вакцинації.

Пропозиція Комісії проходить консультації між службами та буде представлена ​​на початку грудня.

Згідно з поточною пропозицією, термін дії сертифіката має закінчуватися через дев'ять місяців після введення останньої дози вакцини COVID-19. Раніше пропонувалося через 12 місяців після останньої дози.

Поки що не зрозуміло, якими будуть правила для громадян третіх країн, які хочуть поїхати до ЄС. Джерела повідомили, що деякі члени Єврокомісії наполягають на обов'язковому проведенні ПЛР-тесту навіть для вакцинованих.

Нагадаємо, Австрія також першою з європейських країн з грудня скоротить термін дії сертифікатів про вакцинацію іноземців до 270 днів.

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Теми: Єврокомісіякоронавірусвакцинація


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