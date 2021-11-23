Еврокомиссия в декабре обновит сроки действия COVID-сертификатов и добавит третью дозу вакцины – СМИ
Европейская комиссия предложит внести дополнительную дозу вакцины от COVID-19 в срок действия цифрового сертификата ЕС в начале декабря.
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Euractiv со ссылкой на источники.
По данным издания, европейские чиновники склоняются к сценарию необходимости получения третьей прививки в течение девяти месяцев после последней вакцинации.
Предложение Комиссии проходит консультации между службами и будет представлено в начале декабря.
Согласно текущему предложению срок действия сертификата истекает через девять месяцев после введения последней дозы вакцины COVID-19. Ранее предлагалось спустя 12 месяцев после последней дозы.
Пока не ясно, какими будут правила для граждан третьих стран, желающих поехать в ЕС. Источники сообщили, что некоторые члены Еврокомиссии настаивают на обязательном проведении ПЦР-теста даже для вакцинированных.
Напомним, Австрия также первой из европейских стран с декабря сократит срок действия сертификатов о вакцинации иностранцев до 270 дней.
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