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ФСБ Росії затримала підлітка: нібито готував напад на школу за вказівкою з України

Вівторок, 23 листопада 2021, 14:58
Скриншот з відео ФСБ на сайті ТАСС

ФСБ Росії затримала у Казані підлітка, який нібито готував напад на школу і якого нібито до цього схиляв громадянин України.

Джерело: сайт ФСБ РФ

Дослівно ФБС РФ: "Федеральна служба безпеки РФ у м. Казані запобігла збройному нападу на освітню установу.

В результаті проведених заходів затримали причетного до підготовки даного злочину неповнолітнього громадянина Росії".

Деталі: У ФСБ додали, що, згідно зі свідченнями затриманого, "до скоєння масового вбивства його схиляв користувач месенджера "Телеграм" Овсюк Ярослав, який проживає на території України".

За місцем проживання підлітка вилучили пневматичну гвинтівку, а також засоби зв'язку, "що містять пошукові запити про переробку даного виду зброї в бойову" та матеріали про збройні напади на освітні установи.

Відносно затриманого порушили кримінальну справу за частиною 1 статті 30, частиною 2 статті 105 (приготування до вбивства двох і більше осіб) КК РФ.

Теми: РосіяФСБдіти


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