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ФСБ Росси задержала подростка: якобы готовил нападение на школу по указанию из Украины

Вторник, 23 ноября 2021, 13:58
ФСБ Росси задержала подростка: якобы готовил нападение на школу по указанию из Украины
Скриншот с видео ФСБ на сайте ТАСС

ФСБ России задержала в Казани подростка, который якобы готовил нападение на школу и которого якобы к этому склонял гражданин Украины.

Источник: сайт ФСБ РФ

Дословно ФБС РФ: "Федеральной службой безопасности РФ в г. Казани предотвращено вооруженное нападение на образовательное учреждение.

В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления несовершеннолетний гражданин России".

Детали: В ФСБ добавили, что, согласно показаниям задержанного, "к совершению массового убийства его склонял пользователь мессенджера "Телеграм" некий Овсюк Ярослав, проживающий на территории Украины".

По месту жительства подростка изъяли пневматическую винтовку, а также средства связи, "содержащие поисковые запросы о переделке данного вида оружия в боевое" и материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения.

В отношении задержанного возбужденно уголовное дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 105 (приготовление к убийству двух и более лиц) УК РФ.

Украинская правда

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Темы: РосcияФСБдети
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