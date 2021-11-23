Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ФСБ Росси задержала подростка: якобы готовил нападение на школу по указанию из Украины

Вторник, 23 ноября 2021, 14:58
Скриншот с видео ФСБ на сайте ТАСС

ФСБ России задержала в Казани подростка, который якобы готовил нападение на школу и которого якобы к этому склонял гражданин Украины.

Источник: сайт ФСБ РФ

Дословно ФБС РФ: "Федеральной службой безопасности РФ в г. Казани предотвращено вооруженное нападение на образовательное учреждение.

В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления несовершеннолетний гражданин России".

Детали: В ФСБ добавили, что, согласно показаниям задержанного, "к совершению массового убийства его склонял пользователь мессенджера "Телеграм" некий Овсюк Ярослав, проживающий на территории Украины".

По месту жительства подростка изъяли пневматическую винтовку, а также средства связи, "содержащие поисковые запросы о переделке данного вида оружия в боевое" и материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения.

В отношении задержанного возбужденно уголовное дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 105 (приготовление к убийству двух и более лиц) УК РФ.

Украинская правда
Темы: РосcияФСБдети
powered by lun.ua
Главное сегодня

Россия стягивает к границе Украины войска в "настораживающем количестве" – CIT

Байден почтил память жертв Голодомора и заверил Украину в поддержке США

Новости 24 ноября: митинг антивакцинаторов, Германия и движение Украины в ЕС

расследование УП, видеоЮбилей Ермака праздновали на госдаче в Карпатах, а гостей возили вертолетами ГСЧС

Украина пообещала МВФ, что до конца года будут привиты 17 миллионов граждан

ВОЗ советует странам подумать над обязательной вакцинацией против COVID-19

Все новости...
Росcия
Подконтрольный россиянам "Молдовагаз" просит у правительства деньги для выплаты долга "Газпрому"
У Путина уверяют, что не планируют нападать на Украину
В России и оккупированном Крыму говорят об улучшении ситуации с Covid, но в Крыму максимум смертей
Последние новости
22:16
Россия стягивает к границе Украины войска в "настораживающем количестве" – CIT
22:14
Лига Чемпионов: "Шахтер" проиграл "Интеру" и упустил шанс на плей-офф
22:04
80% победителей конкурса на работу в БЭБ являются бывшими сотрудниками налоговой – медиа
21:57
Спикер Зеленского не знает, где и как президент праздновал юбилей Ермака
21:37
Украина пообещала МВФ не вводить налог на выведенный капитал
21:29
Премьер Эстонии призвала предотвратить дальнейшую российскую агрессию против Украины
21:23
В Энергоатоме заявили, что не претендуют на средства для производителей "зеленой" энергии
21:15
Байден почтил память жертв Голодомора и заверил Украину в поддержке США
20:57
Новости 24 ноября: митинг антивакцинаторов, Германия и движение Украины в ЕС
20:43
Глава Евросовета поговорил с Путиным о наращивании сил РФ у границ Украины
Все новости...