Зеленський прийде в Раду зі зверненням
1 грудня Верховна Рада заслухає щорічне звернення президента про внутрішнє і зовнішнє становище України.
Джерело: звернення Володимира Зеленського до голови ВР і речник президента Сергій Никифоров
Деталі: У Telegram поширили лист Володимира Зеленського до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука з пропозицією заслухати на пленарному засіданні парламенту звернення президента про внутрішнє і зовнішнє становище країни.
Прессекретар Зеленського у коментарі УП підтвердив такі плани на наступну середу.
Пряма мова Никифорова: "Це традиційне щорічне звернення".
Нагадаємо: У 2020 році Володимир Зеленський виступав у Верховній Раді з посланням про внутрішнє та зовнішнє становище України 20 жовтня.
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