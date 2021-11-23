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Зеленський прийде в Раду зі зверненням

Вівторок, 23 листопада 2021, 15:10
Фото пресслужби президента

1 грудня Верховна Рада заслухає щорічне звернення президента про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Джерело: звернення Володимира Зеленського до голови ВР і речник президента Сергій Никифоров 

Деталі: У Telegram поширили лист Володимира Зеленського до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука з пропозицією заслухати на пленарному засіданні парламенту звернення президента про внутрішнє і зовнішнє становище країни.

 
Telegram Железный нардеп

Прессекретар Зеленського у коментарі УП підтвердив такі плани на наступну середу. 

Пряма мова Никифорова: "Це традиційне щорічне звернення".

Нагадаємо: У 2020 році Володимир Зеленський виступав у Верховній Раді з посланням про внутрішнє та зовнішнє становище України 20 жовтня.

Читайте також: "Моя мрія – сказати українцям, що мені не соромно!". Про що говорив Зеленський у посланні до Ради 2020

Українська правда
Теми: ЗеленськийВерховна Рада


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