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Зеленский придет в Раду с обращением

Вторник, 23 ноября 2021, 14:10
Зеленский придет в Раду с обращением
Фото пресс-службы президента

1 декабря Верховная Рада заслушает ежегодное обращение президента о внутреннем и внешнем положении Украины.

Источник: обращение Владимира Зеленского к главе ВР и пресс-секретарь президента Сергей Никифоров

Детали: В Telegram распространили письмо Владимира Зеленского к главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку с предложением заслушать на пленарном заседании парламента обращение президента о внутреннем и внешнем положении страны.

 
Telegram Железный нардеп

Пресс-секретарь Зеленского в комментарии УП подтвердил такие планы на следующую среду.

Прямая речь Никифорова: "Это традиционное ежегодное обращение".

Напомним: В 2020 году Владимир Зеленский выступал в Верховной Раде с посланием о внутреннем и внешнем положении Украины 20 октября.

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Украинская правда

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Темы: ЗеленскийВерховная Рада
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