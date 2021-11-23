Зеленский придет в Раду с обращением
1 декабря Верховная Рада заслушает ежегодное обращение президента о внутреннем и внешнем положении Украины.
Источник: обращение Владимира Зеленского к главе ВР и пресс-секретарь президента Сергей Никифоров
Детали: В Telegram распространили письмо Владимира Зеленского к главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку с предложением заслушать на пленарном заседании парламента обращение президента о внутреннем и внешнем положении страны.
Пресс-секретарь Зеленского в комментарии УП подтвердил такие планы на следующую среду.
Прямая речь Никифорова: "Это традиционное ежегодное обращение".
Напомним: В 2020 году Владимир Зеленский выступал в Верховной Раде с посланием о внутреннем и внешнем положении Украины 20 октября.
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