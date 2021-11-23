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Зеленский придет в Раду с обращением

Вторник, 23 ноября 2021, 15:10
Фото пресс-службы президента

1 декабря Верховная Рада заслушает ежегодное обращение президента о внутреннем и внешнем положении Украины.

Источник: обращение Владимира Зеленского к главе ВР и пресс-секретарь президента Сергей Никифоров

Детали: В Telegram распространили письмо Владимира Зеленского к главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку с предложением заслушать на пленарном заседании парламента обращение президента о внутреннем и внешнем положении страны.

 
Telegram Железный нардеп

Пресс-секретарь Зеленского в комментарии УП подтвердил такие планы на следующую среду.

Прямая речь Никифорова: "Это традиционное ежегодное обращение".

Напомним: В 2020 году Владимир Зеленский выступал в Верховной Раде с посланием о внутреннем и внешнем положении Украины 20 октября.

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Украинская правда
Темы: ЗеленскийВерховная Рада
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