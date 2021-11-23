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У непідконтрольному Луганську спостерігачі помітили заборонений танк Т-64

Вівторок, 23 листопада 2021, 14:24
У непідконтрольному Луганську спостерігачі помітили заборонений танк Т-64
фото: pixabay

Спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували, що окупанти розмістили у Луганську танк Т-64, заборонений мінськими домовленостями. 

Джерело: пресслужба ООС

Дослівно: "Спостерігачами СММ ОБСЄ зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 1 одиниці військової техніки збройних формувань РФ, розміщеної з порушенням Мінських домовленостей".

А саме: в зоні дій так званого "2 армійського корпусу" ЗФ РФ, у межах житлової забудови міста Луганськ було зафіксовано танк Т-64".

Деталі: Відзначається, що бойовики перешкоджають роботі представників СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях.

Зокрема, свободу пересування спостерігачів місії обмежували на блокпості збройних формувань РФ біля Мінеральне Донецької області, а також у неконтрольованому урядом пункті пропуску на кордоні у Вознесенівці (раніше Червонопартизанськ) та на залізничній станції "Червона Могила" у Вознесенівці Луганської області.

Крім того, бойовики глушать безпілотники місії.

 

Українська правда

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Теми: Луганськзброябойові діїокупація
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