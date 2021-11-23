Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У непідконтрольному Луганську спостерігачі помітили заборонений танк Т-64

Вівторок, 23 листопада 2021, 15:24
фото: pixabay

Спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували, що окупанти розмістили у Луганську танк Т-64, заборонений мінськими домовленостями. 

Джерело: пресслужба ООС

Дослівно: "Спостерігачами СММ ОБСЄ зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 1 одиниці військової техніки збройних формувань РФ, розміщеної з порушенням Мінських домовленостей".

А саме: в зоні дій так званого "2 армійського корпусу" ЗФ РФ, у межах житлової забудови міста Луганськ було зафіксовано танк Т-64".

Деталі: Відзначається, що бойовики перешкоджають роботі представників СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях.

Зокрема, свободу пересування спостерігачів місії обмежували на блокпості збройних формувань РФ біля Мінеральне Донецької області, а також у неконтрольованому урядом пункті пропуску на кордоні у Вознесенівці (раніше Червонопартизанськ) та на залізничній станції "Червона Могила" у Вознесенівці Луганської області.

Крім того, бойовики глушать безпілотники місії.

 

Українська правда
Теми: Луганськзброябойові діїокупація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ДБР планує допитати Єрмака про спецоперацію з затримання "вагнерівців"

фотоРозвідникам, причетним до операції з вагнерівцями, анулювали закордонні паспорти

СПИСОКВ Офісі президента оголосили список ЗМІ, яких запросили на пресмарафон Зеленського

Монастирський про гвинтокрили для ювілею Єрмака: Це звичайна практика, згідно з протоколами

Новини 25 листопада: справа про замах на Шефіра, Ukrainian national airlines

ОНОВЛЕНО, ФОТО, ВІДЕОПід Харковом трапилася масштабна ДТП: троє загиблих, п'ятеро поранених

Усі новини...
Луганськ
У Чехії затримали членів злочинної групи "Луганська бригада"
Ліга Конференцій: "Зоря" отримує першу перемогу
На Луганщині затримали жінку за підозрою у причетності до бойовиків
Останні новини
04:05
ВООЗ скликає екстрену нараду щодо виявленого в ПАР COVID-варіанту
03:05
Джонсон запропонував Макрону 5 кроків, аби запобігти смертям мігрантів
02:00
Британія призупинила рейси з Африки через новий варіант COVID-19
00:47
Данілов: Загрози вторгнення РФ поки немає
00:28
ДБР планує допитати Єрмака про спецоперацію з затримання "вагнерівців"
23:59
У Португалії посилюють карантин: пасажири літаків мають надати негативний тест
23:50
Головне з закордоння: нові правила в'їзду до ЄС, вакцина для дітей, зміни в Німеччині
23:02
фотоРозвідникам, причетним до операції з вагнерівцями, анулювали закордонні паспорти
23:02
СПИСОКВ Офісі президента оголосили список ЗМІ, яких запросили на пресмарафон Зеленського
22:45
У Львові затримали вандалів, які написали "За Степана Бендер" на могилі поляків 
Усі новини...