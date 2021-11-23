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В неподконтрольном Луганске наблюдатели заметили запрещенный танк Т-64

Вторник, 23 ноября 2021, 15:24
фото: pixabay

Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали, что боевики разместили в Луганске танк Т-64, запрещенный минскими договоренностями.

Источник: пресс-служба ООС

Дословно: "Наблюдателями СММ ОБСЕ зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 1 единицы военной техники вооруженных формирований РФ, размещенной с нарушением Минских договоренностей.

А именно: в зоне действий так называемого "2 армейского корпуса" ЗФ РФ, в пределах жилой застройки города Луганска был зафиксирован танк Т-64".

Детали: Кроме того, боевики препятствуют работе представителей СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях.

В частности, свободу передвижения наблюдателей миссии ограничивали на блокпосте вооруженных формирований РФ возле Минерального Донецкой области, а также в неконтролируемом правительством пункте пропуска на границе в Вознесеновке (ранее Краснопартизанск) и железнодорожной станции "Красная Могила" в Вознесеновке Луганской области.

Также боевики глушат беспилотники миссии.

 

Украинская правда
Темы: Луганскоружиебоевые действияоккупация
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