В неподконтрольном Луганске наблюдатели заметили запрещенный танк Т-64

Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали, что боевики разместили в Луганске танк Т-64, запрещенный минскими договоренностями.

Источник: пресс-служба ООС

Дословно: "Наблюдателями СММ ОБСЕ зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 1 единицы военной техники вооруженных формирований РФ, размещенной с нарушением Минских договоренностей.

А именно: в зоне действий так называемого "2 армейского корпуса" ЗФ РФ, в пределах жилой застройки города Луганска был зафиксирован танк Т-64".

Детали: Кроме того, боевики препятствуют работе представителей СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях.

В частности, свободу передвижения наблюдателей миссии ограничивали на блокпосте вооруженных формирований РФ возле Минерального Донецкой области, а также в неконтролируемом правительством пункте пропуска на границе в Вознесеновке (ранее Краснопартизанск) и железнодорожной станции "Красная Могила" в Вознесеновке Луганской области.

Также боевики глушат беспилотники миссии.