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Ткаченко анонсував початок протиаварійних робіт у Гостиному дворі

Вівторок, 23 листопада 2021, 16:30
ФОТО 24TV.UA

Уже на початку грудня 2021 року у Гостиному дворі, який запланували перетворити на сучасний громадський простір, почнуться протиаварійні роботи.

Джерело: міністр культури Олександр Ткаченко у Telegram

Пряма мова: "Ми розпочинаємо відновлення Гостиного двору з двох паралельних процесів. Це термінові протиаварійні роботи та розробка концепції майбутнього простору Гостиного двору. Вперше в Україні історичне місце відреставрують з урахуванням потреб сучасних містян.

Йдеться не лише про ремонт будівлі Гостиного двору, а й про нове життя всієї Контрактової площі".

Деталі: Ткаченко анонсував початок протиаварійних робіт у Гостиному дворі на початок грудня.

Щодо концепції простору, то на це виділили 3 місяці.

Спочатку планують провести проектний семінар, щоб публічно презентувати напрацювання, зібрати відгуки та зауваження до проектних гіпотез.

Потім планують створити схему функціонування території навколо будівлі та схему наповнення і функціонування 1 та 2 поверху Гостиного двору.

Згодом, за словами міністра, презентують концепцію майбутнього Гостиного двору.

Ткаченко наголосив, що участь в обговоренні майбутнього Гостиного двору візьмуть не лише реставратори, архітектори, урбаністи, історики, культурні менеджери, громадськість, а також представники державної та міської влади, кияни та жителі Подолу.

Для довідки: Гостиний двір – торговельний комплекс на Контрактовій площі у Києві, збудований у 1809 році. 15 серпня 2011 року Кабмін виключив Гостинний двір з Державного реєстру пам`яток архітектури. У 2012 році Київрада передала ТОВ "Укрреставрація" в оренду на 5 років земельну ділянку під Гостинним двором для проведення реконструкції цієї будівлі під торговельно-офісний центр з гостьовою стоянкою. Це рішення обурило столичних активістів, тому вони розпочали у Гостинному дворі акцію протесу. Гостинний двір стоїть без даху, вікон і штукатурки ще з зими 2013 року.

У 2018 році суд розірвав договір оренди і зобов’язав "Укрреставрацію" повернути будівлю – пам’ятку архітектури "Гостинний двір" Регіональному відділенню ФДМУ по місту Києву. Тоді ж мер Києва Віталій Кличко заявляв, що столична влада очікує на передачу Гостинного двору у власність громади, готова взяти приміщення на баланс та привести його до належного стану.

Передісторія:

  • 19 травня Кабінет міністрів змінив категорію пам’яток "Комплекс споруд Контрактової площі" та "Гостиний двір" на категорію національного значення.

Українська правда
Теми: архітектураКиївМінкультуриТкаченко


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