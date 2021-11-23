Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ткаченко анонсував початок протиаварійних робіт у Гостиному дворі

Вівторок, 23 листопада 2021, 15:30
Ткаченко анонсував початок протиаварійних робіт у Гостиному дворі
ФОТО 24TV.UA

Уже на початку грудня 2021 року у Гостиному дворі, який запланували перетворити на сучасний громадський простір, почнуться протиаварійні роботи.

Джерело: міністр культури Олександр Ткаченко у Telegram

Пряма мова: "Ми розпочинаємо відновлення Гостиного двору з двох паралельних процесів. Це термінові протиаварійні роботи та розробка концепції майбутнього простору Гостиного двору. Вперше в Україні історичне місце відреставрують з урахуванням потреб сучасних містян.

Йдеться не лише про ремонт будівлі Гостиного двору, а й про нове життя всієї Контрактової площі".

Деталі: Ткаченко анонсував початок протиаварійних робіт у Гостиному дворі на початок грудня.

Щодо концепції простору, то на це виділили 3 місяці.

Спочатку планують провести проектний семінар, щоб публічно презентувати напрацювання, зібрати відгуки та зауваження до проектних гіпотез.

Потім планують створити схему функціонування території навколо будівлі та схему наповнення і функціонування 1 та 2 поверху Гостиного двору.

Згодом, за словами міністра, презентують концепцію майбутнього Гостиного двору.

Ткаченко наголосив, що участь в обговоренні майбутнього Гостиного двору візьмуть не лише реставратори, архітектори, урбаністи, історики, культурні менеджери, громадськість, а також представники державної та міської влади, кияни та жителі Подолу.

Для довідки: Гостиний двір – торговельний комплекс на Контрактовій площі у Києві, збудований у 1809 році. 15 серпня 2011 року Кабмін виключив Гостинний двір з Державного реєстру пам`яток архітектури. У 2012 році Київрада передала ТОВ "Укрреставрація" в оренду на 5 років земельну ділянку під Гостинним двором для проведення реконструкції цієї будівлі під торговельно-офісний центр з гостьовою стоянкою. Це рішення обурило столичних активістів, тому вони розпочали у Гостинному дворі акцію протесу. Гостинний двір стоїть без даху, вікон і штукатурки ще з зими 2013 року.

У 2018 році суд розірвав договір оренди і зобов’язав "Укрреставрацію" повернути будівлю – пам’ятку архітектури "Гостинний двір" Регіональному відділенню ФДМУ по місту Києву. Тоді ж мер Києва Віталій Кличко заявляв, що столична влада очікує на передачу Гостинного двору у власність громади, готова взяти приміщення на баланс та привести його до належного стану.

Передісторія:

  • 19 травня Кабінет міністрів змінив категорію пам’яток "Комплекс споруд Контрактової площі" та "Гостиний двір" на категорію національного значення.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: архітектураКиївМінкультуриТкаченко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
архітектура
НАЗК вважає, що реформа містобудування має серйозні корупційні ризики
Окупанти зносять будинок в історичному центрі Маріуполя – радник мера
Труханов заявив, що проти знесення пам'ятника Катерині і за можливі компроміси щодо Криму
Останні новини
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
Усі новини...
Реклама: