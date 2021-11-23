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Ткаченко анонсировал начало противоаварийных работ в Гостином дворе

Вторник, 23 ноября 2021, 15:30
Ткаченко анонсировал начало противоаварийных работ в Гостином дворе
ФОТО 24TV.UA

Уже в начале декабря 2021 года в Гостином дворе, который запланировали превратить в современное общественное пространство, начнутся противоаварийные работы.

Источник: министр культуры Александр Ткаченко в Telegram

Прямая речь: "Мы приступаем к восстановлению Гостиного двора с двух параллельных процессов. Это срочные противоаварийные работы и разработка концепции будущего пространства Гостиного двора. Впервые в Украине историческое место отреставрируют с учетом потребностей современных горожан.

Речь идет не только о ремонте здания Гостиного двора, но и о новой жизни всей Контрактовой площади".

Детали: Ткаченко анонсировал начало противоаварийных работ в Гостином дворе до начала декабря.

Что касается концепции пространства, то на это было выделено 3 месяца.

Сначала планируют провести проектный семинар, чтобы публично презентовать наработки, собрать отзывы и замечания по проектным гипотезам.

Затем планируется создать схему функционирования территории вокруг здания и схему наполнения и функционирования 1 и 2 этажа Гостиного двора.

Впоследствии, по словам министра, презентуют концепцию будущего Гостиного двора.

Ткаченко подчеркнул, что участие в обсуждении будущего Гостиного двора примут не только реставраторы, архитекторы, урбанисты, историки, культурные менеджеры, общественность, а также представители государственной и городской власти, киевляне и жители Подола.

Для справки: Гостиный двор – торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построенный в 1809 году. 15 августа 2011 года Кабинет министров исключил Гостиный двор из Государственного реестра памятников архитектуры. В 2012 году Киевсовет передал ООО "Укрреставрация" в аренду на 5 лет земельный участок под Гостиным двором для проведения реконструкции этого здания под торгово-офисный центр с гостевой стоянкой. Это решение возмутило столичных активистов, поэтому они начали в Гостином дворе акцию протесте. Гостиный двор стоит без крыши, окон и штукатурки еще с зимы 2013 года.

В 2018 году суд расторг договор аренды и обязал "Укрреставрацию" вернуть здание Гостиного двора Региональному отделению ФГИУ по городу Киеву. Тогда же мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичная власть ожидает передачи Гостиного двора в собственность общины, готова взять помещение на баланс и привести его в надлежащее состояние.

Предыстория:

  • 19 мая Кабинет министров изменил категорию памятников "Комплекс сооружений Контрактовой площади" и "Гостиный двор" на категорию национального значения.

Украинская правда

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Темы: архитектураКиевМинкультурыТкаченко
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