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У прикордонників на Закарпатті ДБР проводить обшуки

Вівторок, 23 листопада 2021, 16:32
фото ілюстративне, дбр

Слідчі ДБР проводять обшуки у посадових осіб Мукачівського прикордонного загону, яких підозрюють у сприянні незаконному видобутку піщано-гравійної суміші із річки Тиса.

Джерело: директор теруправління ДБР у Львові Руслан Ляшко під час брифінгу, пресслужба Мукачівського прикордонного загону, яких цитує Zaxid.net

Деталі: Ляшко розповів, що слідчі ДБР проводять документування та обшуки на одній із ділянок державного кордону на Закарпатті. За його словами, перевіряється причетність прикордонників до незаконної схеми видобутку та продажу гравію із річки Тиси.

Пряма мова Ляшка: «Посадові особи Мукачівського прикордонного загону у змові із кількома ФОПами організували та сприяли незаконному видобутку піщано-гравійної суміші із річки Тиси. Дозвіл на роботи, який вони мають, передбачає використання цієї піщано-гравійної суміші для укріплення підпірних стінок річки.

Наразі встановлено, що ця суміш продавалася місцевому населенню. Це триває роки і виникає питання, чому інші контролюючі органи, які повинні були вживати заходів щодо припинення злочину, цього не робили».

Більше деталей: Він не назвав кількість посадовців, яких підозрюють, а також не повідомляють суму збитків.

У пресслужбі Мукачівського прикордонного загону виданню уточнили, що йдеться про прикордонний відділ «Солотвино».

За словами речниці, ДБР вилучило документацію, але нікому підозру ще не оголошували.

Теми: ЗакарпаттяДБРобшуки


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