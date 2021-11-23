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У пограничников на Закарпатье ГБР проводит обыски

Вторник, 23 ноября 2021, 16:32
фото иллюстративное, гбр

Следователи ГБР  проводят обыски у должностных лиц Мукачевского пограничного отряда, подозреваемых в содействии незаконной добыче песчано-гравийной смеси из реки Тиса.

Источник: директор теруправления ГБР во Львове Руслан Ляшко во время брифинга, пресс-служба Мукачевского пограничного отряда, которых цитирует Zaxid.net

Детали: Ляшко рассказал, что следователи ГБР проводят документирование и обыски на одном из участков государственной границы в Закарпатье. По его словам, проверяется причастность пограничников к незаконной схеме добычи и продажи гравия из реки Тисы.

Прямая речь Ляшко: "Должностные лица Мукачевского пограничного отряда в сговоре с несколькими ФЛП организовали и способствовали незаконной добыче песчано-гравийной смеси из реки Тисы. Разрешение на работы, которое они имеют, предполагает использование этой песчано-гравийной смеси для укрепления подпорных стенок реки.

Установлено, что эта смесь продавалась местному населению. Это длится годы и возникает вопрос, почему другие контролирующие органы, которые должны были принимать меры по пресечению преступления, этого не делали".

Больше деталей: Он не назвал количество подозреваемых должностных лиц, а также не сообщают сумму ущерба.

В пресс-службе Мукачевского пограничного отряда уточнили, что речь идет о пограничном отделе "Солотвино".

По словам пресс-секретаря, ГБР изъяло документацию, но никому о подозрении еще не сообщали.

Темы: ЗакарпатьеГБРобыски
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