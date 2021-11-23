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До весни кількість померлих від коронавірусу у Європі може перевищити 2 млн – ВООЗ

Вівторок, 23 листопада 2021, 16:35
фото: pixabay

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, до березня 2022 року кількість померлих від коронавірусної хвороби у Європі, ймовірно, досягне 2,2 мільйона.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian.

Також в організації зазначають, що COVID-19 став головною причиною смерті у регіоні.

Кількість смертей, які щоденно реєструють сукупно у всіх країнах регіону, близько 4200 - вдвічі більше, ніж у вересні. 

Сукупна кількість смертей, причиною яких вважають коронавірус, вже перевищила 1,5 млн. 

У ВООЗ зазначили, що вважають ситуацію "дуже серйозною" і прогнозують високе або критичне навантаження на медичну систему у 25 з 53 країн, які відносять до європейського регіону, а велике навантаження на реанімації загрожує майже всім країнам - 49.

Раніше на початку листопада ВООЗ заявила, що Європа знову стала епіцентром пандемії.

Доктор Ганс Клюге, директор ВООЗ з питань Європейського регіону, зазначив, що зараз країнам варто йти шляхом "вакцинація плюс" - продовжувати щеплення тих, хто досі не вакцинувався, проводити вакцинацію підсилюючими дозами. 

Він зауважив, що з’являється все більше доказів, що наданий вакцинами захист з часом слабшає, тому вакцинація підсилюючою дозою необхідна - передусім людям з розладами імунної системи, групі 60+ та медикам. 

Клюге додав, що важливо залишати "частиною повсякденного життя" такі запобіжні заходи як використання маски, часте миття рук, дотримання дистанції, провітрювання приміщень тощо.

За даними ВООЗ, у Європейському регіоні повністю щеплені близько 53,5% населення, але при цьому в деяких країнах вакцинованих досі менше 10%, тоді як в інших вакциновані понад 80%.

Теми: Covid-2019коронавірусохорона здоров'яВООЗ


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