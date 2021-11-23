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К весне количество умерших от коронавируса в Европе может превысить 2 млн – ВОЗ

Вторник, 23 ноября 2021, 15:35
К весне количество умерших от коронавируса в Европе может превысить 2 млн – ВОЗ
фото: pixabay

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, к марту 2022 года количество умерших от коронавирусной болезни в Европе, вероятно, достигнет 2,2 миллиона.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian.

Также в организации отмечается, что COVID-19 стал главной причиной смерти в регионе.

Количество смертей, ежедневно регистрируемых совокупно во всех странах региона, колеблется в районе 4200 - вдвое больше, чем в сентябре.

Совокупное количество смертей, причиной которых считают коронавирус, уже превысило 1,5 млн человек.

В ВОЗ отметили, что считают ситуацию "очень серьезной" и прогнозируют высокую или критическую нагрузку на медицинскую систему в 25 из 53 стран, относящихся к европейскому региону, а большая нагрузка на реанимацию грозит почти всем странам - 49.

Ранее в начале ноября ВОЗ заявила, что Европа снова стала эпицентром пандемии.

Доктор Ханс Клюге, директор ВОЗ по вопросам Европейского региона, отметил, что сейчас странам следует идти по пути "вакцинация плюс" - продолжать прививку тех, кто до сих пор не вакцинировался, проводить вакцинацию усиливающими дозами.

Он отметил, что появляется все больше доказательств, что вакцинная защита со временем ослабевает, поэтому вакцинация усиливающей дозой необходима прежде всего людям с расстройствами иммунной системы, группе 60+ и медикам.

Клюге добавил, что важно оставлять "частью повседневной жизни" такие меры предосторожности, как использование маски, частое мытье рук, соблюдение дистанции, проветривание помещений и т.д.

По данным ВОЗ, в Европейском регионе полностью привиты около 53,5% населения, но при этом в некоторых странах вакцинированы до сих пор менее 10%, тогда как в других вакцинированы более 80%.

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Темы: Covid-2019коронавирусздравоохранениеВОЗ
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