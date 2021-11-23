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Росія заявила Китаю, що США відпрацьовують застосування ядерної зброї проти РФ

Вівторок, 23 листопада 2021, 16:03
Росія заявила Китаю, що США відпрацьовують застосування ядерної зброї проти РФ
Сергій Шойгу, фото ТАСС

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив міністру оборони Китаю Вей Фенхе, що російські військові фіксують суттєве збільшення активності стратегічної бомбардувальної авіації ВПС США у безпосередній близькості від державного кордону РФ.

Джерело: ТАСС про переговори міністрів двох країн

Пряма мова Шойгу: "Наголошуємо на суттєвій активізації дій американської стратегічної бомбардувальної авіації поблизу кордонів Росії. За останній місяць здійснено близько 30 вильотів до кордонів Російської Федерації, що в 2,5 рази більше, ніж за відповідний період минулого року.

Цього місяця під час навчання стратегічних сил США Global Thunder 10 стратегічних бомбардувальників відпрацьовували варіант застосування ядерної зброї проти Росії практично одночасно із західним та східним напрямками.

Мінімальне віддалення від нашого державного кордону склало 20 км".

Деталі: Шойгу нагадав, що Китай та Росія довгі роки були стратегічними партнерами.

За його словами, "сьогодні в умовах посиленої геополітичної турбулентності та підвищення конфліктного потенціалу в різних районах світу розвиток нашої взаємодії особливо актуальний".

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяКитайСШАзброяміжнародні відносини
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