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Россия заявила Китаю, что США отрабатывают применение ядерного оружия против РФ

Вторник, 23 ноября 2021, 17:03
Сергей Шойгу, фото ТАСС

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил министру обороны Китая Вэй Фэнхэ, что российские военные фиксируют существенное увеличение активности стратегической бомбардировочной авиации ВВС США в непосредственной близости от государственной границы РФ.

Источник: ТАСС о переговорах министров двух стран

Прямая речь Шойгу: "Отмечаем существенную активизацию действий американской стратегической бомбардировочной авиации вблизи границ России. За последний месяц совершено около 30 вылетов к рубежам Российской Федерации, что в 2,5 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года.

В этом месяце в ходе учения стратегических сил США Global Thunder 10 стратегических бомбардировщиков отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России практически одновременно с западного и восточного направлений.

Минимальное удаление от нашей государственной границы составило 20 км".

Детали: Шойгу напомнил, что Китай и Россия долгие годы были стратегическими партнерами. 

По его словам, "сегодня в условиях усиливающейся геополитической турбулентности и повышения конфликтного потенциала в разных районах мира развитие нашего взаимодействия особенно актуально".

Темы: РосcияКитайСШАоружиемеждународные отношения
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