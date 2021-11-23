Россия заявила Китаю, что США отрабатывают применение ядерного оружия против РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил министру обороны Китая Вэй Фэнхэ, что российские военные фиксируют существенное увеличение активности стратегической бомбардировочной авиации ВВС США в непосредственной близости от государственной границы РФ.

Источник: ТАСС о переговорах министров двух стран

Прямая речь Шойгу: "Отмечаем существенную активизацию действий американской стратегической бомбардировочной авиации вблизи границ России. За последний месяц совершено около 30 вылетов к рубежам Российской Федерации, что в 2,5 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года.

В этом месяце в ходе учения стратегических сил США Global Thunder 10 стратегических бомбардировщиков отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России практически одновременно с западного и восточного направлений.

Минимальное удаление от нашей государственной границы составило 20 км".

Детали: Шойгу напомнил, что Китай и Россия долгие годы были стратегическими партнерами.

По его словам, "сегодня в условиях усиливающейся геополитической турбулентности и повышения конфликтного потенциала в разных районах мира развитие нашего взаимодействия особенно актуально".