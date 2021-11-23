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Колишнього суддю знайшли застреленим у Києві

Вівторок, 23 листопада 2021, 16:21
Колишнього суддю знайшли застреленим у Києві
Сергій Зінченко. Фото з його facebook-сторінки

Колишнього суддю Солом’янського районного суду Києва Сергія Зінченка 18 листопада знайшли застреленим у столиці.

Джерело: facebook-сторінка адвокатки Лариси Криворучко, джерела "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: За попередньою версією слідчих, Зінченко наклав на себе руки. 

Загиблий фігурував у кількох кримінальних провадженнях, зокрема про отримання хабаря.

Після звільнення з посади судді, Зінченко також став фігурантом кримінальних справ про незаконне заволодіння нерухомістю та шахрайство.

Передісторія

  • Узимку 2017 року суддю затримали на отриманні хабаря в розмірі 22 тисячі доларів. Утім, як повідомили в НАБУ, суд не взяв підозрюваного під варту, а відпустив під особисте зобов’язання. У 2017 ж році у цій справі змінили підслідність: її передали до Генпрокуратури.
  • За даними реєстру судових рішень, 23 січня 2014 року, в розпал Революції гідності, суддя Зінченко постановив ухвалу, якою застосував до учасника акцій протесту 19 січня 2014 року біля стадіону "Динамо" запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Українська правда

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Теми: вбивствосудхабар
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