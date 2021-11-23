Колишнього суддю знайшли застреленим у Києві
Вівторок, 23 листопада 2021, 17:21
Колишнього суддю Солом’янського районного суду Києва Сергія Зінченка 18 листопада знайшли застреленим у столиці.
Джерело: facebook-сторінка адвокатки Лариси Криворучко, джерела "Української правди" в правоохоронних органах
Деталі: За попередньою версією слідчих, Зінченко наклав на себе руки.
Загиблий фігурував у кількох кримінальних провадженнях, зокрема про отримання хабаря.
Після звільнення з посади судді, Зінченко також став фігурантом кримінальних справ про незаконне заволодіння нерухомістю та шахрайство.
Передісторія:
- Узимку 2017 року суддю затримали на отриманні хабаря в розмірі 22 тисячі доларів. Утім, як повідомили в НАБУ, суд не взяв підозрюваного під варту, а відпустив під особисте зобов’язання. У 2017 ж році у цій справі змінили підслідність: її передали до Генпрокуратури.
- За даними реєстру судових рішень, 23 січня 2014 року, в розпал Революції гідності, суддя Зінченко постановив ухвалу, якою застосував до учасника акцій протесту 19 січня 2014 року біля стадіону "Динамо" запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Українська правда