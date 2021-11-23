Колишнього суддю знайшли застреленим у Києві

Сергій Зінченко. Фото з його facebook-сторінки

Колишнього суддю Солом’янського районного суду Києва Сергія Зінченка 18 листопада знайшли застреленим у столиці.

Джерело: facebook-сторінка адвокатки Лариси Криворучко, джерела "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: За попередньою версією слідчих, Зінченко наклав на себе руки.

Загиблий фігурував у кількох кримінальних провадженнях, зокрема про отримання хабаря.

Після звільнення з посади судді, Зінченко також став фігурантом кримінальних справ про незаконне заволодіння нерухомістю та шахрайство.

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