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Экс-судью обнаружили застреленным в Киеве

Вторник, 23 ноября 2021, 16:21
Экс-судью обнаружили застреленным в Киеве
Сергей Зинченко. Фото из его facebook-страницы

Бывший судья Соломенского районного суда Киева Сергей Зинченко 18 ноября был обнаружен застреленным в столичной квартире. 

Источник: facebook-страница адвоката Ларисы Криворучко, источники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По предварительной версии следователей, Зинченко покончил с собой.

Погибший фигурировал в нескольких уголовных производствах, в том числе о получении взятки.

После освобождения от должности судьи Зинченко также стал фигурантом уголовных дел о незаконном завладении недвижимостью и мошенничестве.

Предыстория:

  • Зимой 2017 года судья был задержан за получении взятки в размере 22 тысяч долларов. Однако, как сообщили в НАБУ, суд не взял подозреваемого под стражу, а отпустил под личное обязательство. В 2017 году по этому делу изменили подследственность: его передали в Генпрокуратуру.
  • По данным реестра судебных решений, 23 января 2014 года, в разгар Революции достоинства, судья Зинченко принял постановление, по которому к участнику акций протеста 19 января 2014 года у стадиона "Динамо" применили содержание под стражей.

Украинская правда

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Темы: убийствосудвзятка
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