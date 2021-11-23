Экс-судью обнаружили застреленным в Киеве

Сергей Зинченко. Фото из его facebook-страницы

Бывший судья Соломенского районного суда Киева Сергей Зинченко 18 ноября был обнаружен застреленным в столичной квартире.

Источник: facebook-страница адвоката Ларисы Криворучко, источники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По предварительной версии следователей, Зинченко покончил с собой.

Погибший фигурировал в нескольких уголовных производствах, в том числе о получении взятки.

После освобождения от должности судьи Зинченко также стал фигурантом уголовных дел о незаконном завладении недвижимостью и мошенничестве.

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