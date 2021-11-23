Київметробуд поклав гроші на метро до Виноградаря на депозит – місто хоче відсотки

Київська міська прокуратура в судовому порядку вимагає стягнути понад 183 мільйони гривень з підрядника будівництва двох станцій метро та вилочного відгалуження на ділянці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" до житлового масиву Виноградар.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури та "Економічна правда"

Деталі: Згідно з судовими матеріалами, позов подано до Акціонерного товариства "Київметробуд".

Підготовче засідання Госпсуд Києва проведе 24 листопада, повідомляє "Економічна правда".

За даними правоохоронців, підряднику перерахували з бюджету авансовий платіж за договором будівництва двох станцій метро та вилочного відгалуження на ділянці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" до житлового масиву Виноградар.

Однак, отримавши авансовий платіж, підрядник використав частину коштів не за призначенням та розмістив понад 1,5 млрд грн на депозитні рахунки у банківській установі, отримавши з них упродовж 2019 року власний дохід (відсотки від розміщення коштів) у сумі 139,1 млн грн.

Відповідно до чинного законодавства та умов договору, підрядник зобов'язаний використовувати зазначені кошти виключно за конкретним цільовим призначенням, а саме для будівництва лінії метрополітену.

Київська міська прокуратура пред'явила позов до господарського суду Києва в інтересах держави в особі Київської міської ради, КП "Київський метрополітен" про стягнення з підрядника грошових коштів у сумі 139,1 млн грн, які ним отримані за рахунок нарахування відсотків на бюджетні кошти, а також 44,4 млн грн відсотків за безпідставне збереження та користування бюджетними коштами.