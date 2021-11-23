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Киевметрострой положил деньги на метро до Виноградаря на депозит – город хочет проценты

Вторник, 23 ноября 2021, 16:33
Киевметрострой положил деньги на метро до Виноградаря на депозит – город хочет проценты
Фото kyiv.gp.gov.ua

Киевская городская прокуратура в судебном порядке требует взыскать свыше 183 миллионов гривен с подрядчика строительства двух станций метро и вилочного ответвления на участке Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" до жилмассива Виноградарь.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры и "Экономическая правда"

Детали: Согласно судебным материалам, иск подан к Акционерному обществу "Киевметрострой" ("Київметробуд").

Подготовительное заседание Хозсуд Киева проведет 24 ноября, сообщает "Экономическая правда".

По данным правоохранителей, подрядчику перечислили из бюджета авансовый платеж по договору строительства двух станций метро и вилочного ответвления на участке Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" до жилмассива Виноградарь.

Однако, получив авансовый платеж, подрядчик использовал часть средств не по назначению и разместил более 1,5 млрд. грн. на депозитные счета в банковском учреждении, получив с них в течение 2019 года собственный доход (проценты от размещения средств) в сумме 139,1 млн. грн.

В соответствии с действующим законодательством и условиями договора, подрядчик обязан использовать указанные средства исключительно по конкретному целевому назначению, а именно для строительства линии метрополитена.

Киевская городская прокуратура предъявила иск в хозяйственный суд Киева в интересах государства в лице Киевского городского совета, КП "Киевский метрополитен" о взыскании с подрядчика денежных средств на сумму 139,1 млн грн, которые им получены за счет начисления процентов на бюджетные средства, а также 44,4 млн грн процентов за безосновательное хранение и использование бюджетных средств.

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Темы: Киевметростроительствобюджетпрокуратура
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