Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Болгарії повідомили подробиці ДТП: автобус згорів за 2-3 хвилини

Вівторок, 23 листопада 2021, 17:54

Аварія автобуса в Болгарії, внаслідок якої загинули 46 людей, могла статися через наїзд на дорожній знак, після якого почалася пожежа.

Про це розповів представник Пернінської обласної ради Васко Піргов, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Novinite.

Піргов знаходився на місці події разом із першими поліцейськими та пожежниками. Коли він прибув близько 3:30, пожежа була загашена, і масштаби трагедії стали зрозумілими.

За його словами, автобус зупинився на заправці, яка знаходиться всього за 20 хвилин від місця трагедії, і тому малоймовірно, що потім водій заснув за кермом.

За словами Піргова, водій, ймовірно, їхав із невідповідною швидкістю та помилився з вибором смуги в районі повороту.

"Автобус зачепив переднім правим колесом знак, який відлетів на 45 метрів уперед. Дорожнє покриття було ідеальним, автобус не ковзав. Слідів гальмування немає", - наголосив він.

За його словами, автобус рухався зі швидкістю понад 100 км/год, і водій не відреагував належним чином.

Ймовірно, після зіткнення зі знаком лопнуло колесо. Іскри утворювалися при терті металу об метал. Пожежа почалася попереду, і, за даними поліції, у запасних шинах були каністри з олією. За словами Піргова, більшість загиблих, ймовірно, задихнулися.

"Думаю, за 2-3 хвилини автобус згорів", - додав він.

Нагадаємо, ДТП сталося в ніч проти 23 листопада на трасі Софія-Благоєвград. Після аварії автобус із номерами Північної Македонії спалахнув.

В автобусі перебували 52 пасажири, шестеро з яких вижили. Загинули 46 людей, зокрема 12 дітей. Українців серед загиблих немає.

"Українська правда" у Threads

Теми: БолгаріяДТП
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Болгарія
У Болгарії проросійський політик увібрався як священник і "прокляв" кортеж Зеленського
Зеленський на камеру посперечався з проросійським президентом Болгарії про війну
Парламент Болгарії підтримав членство України в НАТО після війни і "формулу миру"
Останні новини
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
Усі новини...
Реклама: