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У Болгарії повідомили подробиці ДТП: автобус згорів за 2-3 хвилини

Вівторок, 23 листопада 2021, 18:54

Аварія автобуса в Болгарії, внаслідок якої загинули 46 людей, могла статися через наїзд на дорожній знак, після якого почалася пожежа.

Про це розповів представник Пернінської обласної ради Васко Піргов, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Novinite.

Піргов знаходився на місці події разом із першими поліцейськими та пожежниками. Коли він прибув близько 3:30, пожежа була загашена, і масштаби трагедії стали зрозумілими.

За його словами, автобус зупинився на заправці, яка знаходиться всього за 20 хвилин від місця трагедії, і тому малоймовірно, що потім водій заснув за кермом.

За словами Піргова, водій, ймовірно, їхав із невідповідною швидкістю та помилився з вибором смуги в районі повороту.

"Автобус зачепив переднім правим колесом знак, який відлетів на 45 метрів уперед. Дорожнє покриття було ідеальним, автобус не ковзав. Слідів гальмування немає", - наголосив він.

За його словами, автобус рухався зі швидкістю понад 100 км/год, і водій не відреагував належним чином.

Ймовірно, після зіткнення зі знаком лопнуло колесо. Іскри утворювалися при терті металу об метал. Пожежа почалася попереду, і, за даними поліції, у запасних шинах були каністри з олією. За словами Піргова, більшість загиблих, ймовірно, задихнулися.

"Думаю, за 2-3 хвилини автобус згорів", - додав він.

Нагадаємо, ДТП сталося в ніч проти 23 листопада на трасі Софія-Благоєвград. Після аварії автобус із номерами Північної Македонії спалахнув.

В автобусі перебували 52 пасажири, шестеро з яких вижили. Загинули 46 людей, зокрема 12 дітей. Українців серед загиблих немає.

Теми: БолгаріяДТП


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