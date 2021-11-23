В Болгарии сообщили подробности ДТП: автобус сгорел за 2-3 минуты

Авария автобуса в Болгарии, в результате которой погибли 46 человек, могла произойти из-за наезда на дорожный знак, после которого начался пожар.

Об этом рассказал представитель Пернинского обласного совета Васко Пиргов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinite.

Пиргов находился на месте происшествия вместе с первыми полицейскими и пожарными. Когда он прибыл около 3:30, пожар был потушен, и масштабы трагедии стали ясны.

По его словам, автобус остановился на заправке, которая находится всего в 20 минутах от места трагедии, и поэтому маловероятно, что затем водитель уснул за рулем.

По словам Пиргова, водитель, вероятно, ехал с несоответствующей скоростью и ошибся с выбором полосы в районе поворота.

"Автобус задел передним правым колесом знак, который отлетел на 45 метров вперед. Дорожное покрытие было идеальным, автобус не скользил. Тормозного пути нет", - подчеркнул он.

По его словам, автобус двигался со скоростью более 100 км/ч, и водитель не отреагировал должным образом.

Вероятно, после столкновения со знаком лопнуло колесо. Искры образовывались при трении металла о металл. Пожар начался спереди, и, по данным полиции, в запасных шинах были канистры с маслом. По словам Пиргова, большинство погибших, вероятно, задохнулись.

"Думаю, через 2-3 минуты автобус сгорел", - добавил он.

Напомним, ДТП произошло в ночь на 23 ноября на трассе София-Благоевград. После аварии автобус с номерами Северной Македонии вспыхнул.

В автобусе находились 52 пассажира, шестеро из которых выжили. Погибли 46 человек, в том числе 12 детей. Украинцев среди погибших нет.