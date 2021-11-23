СБУ заявила про арешт причалів і дамб, які потрапили до рук бізнесмена з подачі поліції

Служба безпеки України заявляє, що запобігла схемі з незаконного заволодіння гідротехнічними спорудами та земельними ділянками поблизу водойм у Києві та Київській області, які, за даними ЗМІ, потрапили в руки бізнесмена Костянтина Бойка після листа з Нацполіції.

Джерело: СБУ

Деталі: 23 вересня 2021 року журналісти "Схем" повідомили, що у 2018 році "бізнесмен з орбіти екскерівника поліції Києва Андрія Крищенка" Костянтин Бойко став "зберігачем" 16 об'єктів у столиці та під Києвом, які нібито нікому не належали і майнові права на які він нібито знайшов.

23 листопада СБУ повідомила, що накладено арешт на майно і майнові права на 12 земельних ділянок та гідротехнічних споруд загальною вартістю понад 4,2 млрд грн, які розташовані в Оболонському, Подільському, Деснянському районах Києва та Обухівському і Вишгородському районах Київської області.

Служба безпеки України прізвищ не називає. Однак зазначає, що у 2018 році громадянин України звернувся з офіційним запитом щодо власності низки гідротехнічних споруд та 12 земельних ділянок.

Отримавши формальну відповідь, що майно не перебуває у власності жодної юридичної чи фізичної особи, він взяв їх на "відповідальне зберігання". Згодом розпочав процедуру приватизації вказаних об’єктів.

За даним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Наразі накладено арешт на майно і майнові права 12 земельних ділянок та гідротехнічних споруд у трьох районах Києва і двох районах Київської області.

Триває слідство для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Цьому передувало: "Схеми" розповідали про махінацію Костянтина Бойка, коли слідча поліції Києва Ольга Момот у листі передала йому на зберігання майнові права на 16 об’єктів, завдяки чому він зміг зареєструвати за собою 11 об’єктів "на праві зберігання" у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно через приватних реєстраторів.

Три з них – причали Рибальського острова й Оболонської набережної, а також Оболонський острів – він уже переоформив на себе на праві власності і перепродав своїй фірмі ТОВ "Українське бюро річкових портів".

Інші 8 об’єктів залишаються на "зберіганні" у Бойка. Це причали біля бази відпочинку "Динамо" на Київському морі під Вишгородом, у селах Витачів та Трипілля в Обухівському районі, а також в одному з садових товариств на Осокорках, на Рибальському острові в районі вулиці Набережно-Хрещатицькій і біля яхт-клубу "Оболонь" у Києві, дві столичні дамби на півострові на Оболоні і на території озера Алмазне на Троєщині.

У період, коли бізнесмен Костянтин Бойко звернувся до поліції Києва та отримав від неї майнові права на об’єкти, її очолював Андрій Крищенко.

Журналісти знайшли низку зв’язків цього бізнесмена із самим Крищенком.