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СБУ заявила про арешт причалів і дамб, які потрапили до рук бізнесмена з подачі поліції

Вівторок, 23 листопада 2021, 18:06
СБУ заявила про арешт причалів і дамб, які потрапили до рук бізнесмена з подачі поліції
Фото з kyivcity.gov.ua

Служба безпеки України заявляє, що запобігла схемі з незаконного заволодіння гідротехнічними спорудами та земельними ділянками поблизу водойм у Києві та Київській області, які, за даними ЗМІ, потрапили в руки бізнесмена Костянтина Бойка після листа з Нацполіції.

Джерело: СБУ

Деталі: 23 вересня 2021 року журналісти "Схем" повідомили, що у 2018 році "бізнесмен з орбіти екскерівника поліції Києва Андрія Крищенка" Костянтин Бойко став "зберігачем" 16 об'єктів у столиці та під Києвом, які нібито нікому не належали і майнові права на які він нібито знайшов. 

23 листопада СБУ повідомила, що накладено арешт на майно і майнові права на 12 земельних ділянок та гідротехнічних споруд загальною вартістю понад 4,2 млрд грн, які розташовані в Оболонському, Подільському, Деснянському районах Києва та Обухівському і Вишгородському районах Київської області.

Служба безпеки України прізвищ не називає. Однак зазначає, що у 2018 році громадянин України звернувся з офіційним запитом щодо власності низки гідротехнічних споруд та 12 земельних ділянок.

Отримавши формальну відповідь, що майно не перебуває у власності жодної юридичної чи фізичної особи, він взяв їх на "відповідальне зберігання". Згодом розпочав процедуру приватизації вказаних об’єктів.

За даним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Наразі накладено арешт на майно і майнові права 12 земельних ділянок та гідротехнічних споруд у трьох районах Києва і двох районах Київської області.

Триває слідство для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

 
 
 
 
 
 
 
 

Цьому передувало: "Схеми" розповідали про махінацію Костянтина Бойка, коли слідча поліції Києва Ольга Момот у листі передала йому на зберігання майнові права на 16 об’єктів, завдяки чому він зміг зареєструвати за собою 11 об’єктів "на праві зберігання" у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно через приватних реєстраторів. 

Три з них – причали Рибальського острова й Оболонської набережної, а також Оболонський острів – він уже переоформив на себе на праві власності і перепродав своїй фірмі ТОВ "Українське бюро річкових портів".

Інші 8 об’єктів залишаються на "зберіганні" у Бойка. Це причали біля бази відпочинку "Динамо" на Київському морі під Вишгородом, у селах Витачів та Трипілля в Обухівському районі, а також в одному з садових товариств на Осокорках, на Рибальському острові в районі вулиці Набережно-Хрещатицькій і біля яхт-клубу "Оболонь" у Києві, дві столичні дамби на півострові на Оболоні і на території озера Алмазне на Троєщині.

У період, коли бізнесмен Костянтин Бойко звернувся до поліції Києва та отримав від неї майнові права на об’єкти, її очолював Андрій Крищенко.

Журналісти знайшли низку зв’язків цього бізнесмена із самим Крищенком.

УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївземляполіціяСБУ
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