СБУ заявила об аресте причалов и дамб, попавших в руки бизнесмена с подачи полиции

Служба безопасности Украины заявляет, что предотвратила схему незаконного завладения гидротехническими сооружениями и земельными участками вблизи водоемов в Киеве и Киевской области, которые, по данным СМИ, попали в руки бизнесмена Константина Бойко после письма из Нацполиции.

Источник: СБУ

Детали: 23 сентября 2021 года журналисты "Схем" сообщили, что в 2018 году "бизнесмен с орбиты экс-руководителя полиции Киева Андрея Крищенко" Константин Бойко стал "хранителем" 16 объектов в столице и под Киевом, которые якобы никому не принадлежали и на которые он якобы нашел имущественные права.

23 ноября СБУ сообщила, что наложен арест на имущество и имущественные права на 12 земельных участков и гидротехнических сооружений общей стоимостью более 4,2 млрд. грн, которые расположены в Оболонском, Подольском, Деснянском районах Киева и Обуховском и Вышгородском районах Киевской области.

Служба безопасности Украины имен не называет. Однако отмечает, что в 2018 году гражданин Украины обратился с официальным запросом о собственности ряда гидротехнических сооружений и 12 земельных участков.

Получив формальный ответ, что имущество не находится в собственности ни одного юридического или физического лица, он взял их на "ответственное хранение". Впоследствии приступил к процедуре приватизации указанных объектов.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время наложен арест на имущество и имущественные права на 12 земельных участков и гидротехнических сооружений в трех районах Киева и двух районах Киевской области.

Продолжается следствие для установления всех обстоятельств совершения уголовного преступления.

Этому предшествовало: "Схемы" рассказывали о махинации Константина Бойко, когда следователь полиция Киева Ольга Момот в письме передала ему на хранение имущественные права на 16 объектов, благодаря чему он смог зарегистрировать за собой 11 объектов "на праве хранения" в Государственном реестре прав на недвижимое имущество через частных регистраторов.

Три из них – причалы Рыбацкого острова и Оболонской набережной, а также Оболонский остров – он уже переоформил на себя на праве собственности и перепродал своей фирме ООО "Украинское бюро речных портов".

Остальные 8 объектов остаются на "хранении" у Бойко. Это причалы у базы отдыха "Динамо" на Киевском море под Вышгородом, в селах Витачев и Триполье в Обуховском районе, а также в одном из садовых обществ на Осокорках, на Рыбацком острове в районе улицы Набережно-Крещатицкой и возле яхт-клуба "Оболонь" в Киеве, две столичные дамбы на полуострове на Оболони и на территории озера Алмазное на Троещине.

В период, когда бизнесмен Константин Бойко обратился в полицию Киева и получил от нее имущественные права на объекты, ее возглавлял Андрей Крищенко.

Журналисты нашли ряд связей этого бизнесмена с самим Крищенко.