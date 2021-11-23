Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ заявила об аресте причалов и дамб, попавших в руки бизнесмена с подачи полиции

Вторник, 23 ноября 2021, 18:06
СБУ заявила об аресте причалов и дамб, попавших в руки бизнесмена с подачи полиции
Фото с kyivcity.gov.ua

Служба безопасности Украины заявляет, что предотвратила схему незаконного завладения гидротехническими сооружениями и земельными участками вблизи водоемов в Киеве и Киевской области, которые, по данным СМИ, попали в руки бизнесмена Константина Бойко после письма из Нацполиции.

Источник: СБУ

Детали: 23 сентября 2021 года журналисты "Схем" сообщили, что в 2018 году "бизнесмен с орбиты экс-руководителя полиции Киева Андрея Крищенко" Константин Бойко стал "хранителем" 16 объектов в столице и под Киевом, которые якобы никому не принадлежали и на которые он якобы нашел имущественные права.

23 ноября СБУ сообщила, что наложен арест на имущество и имущественные права на 12 земельных участков и гидротехнических сооружений общей стоимостью более 4,2 млрд. грн, которые расположены в Оболонском, Подольском, Деснянском районах Киева и Обуховском и Вышгородском районах Киевской области.

Служба безопасности Украины имен не называет. Однако отмечает, что в 2018 году гражданин Украины обратился с официальным запросом о собственности ряда гидротехнических сооружений и 12 земельных участков.

Получив формальный ответ, что имущество не находится в собственности ни одного юридического или физического лица, он взял их на "ответственное хранение". Впоследствии приступил к процедуре приватизации указанных объектов.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время наложен арест на имущество и имущественные права на 12 земельных участков и гидротехнических сооружений в трех районах Киева и двух районах Киевской области.

Продолжается следствие для установления всех обстоятельств совершения уголовного преступления.

 
 
 
 
 
 
 
 

Этому предшествовало: "Схемы" рассказывали о махинации Константина Бойко, когда следователь полиция Киева Ольга Момот в письме передала ему на хранение имущественные права на 16 объектов, благодаря чему он смог зарегистрировать за собой 11 объектов "на праве хранения" в Государственном реестре прав на недвижимое имущество через частных регистраторов.

Три из них – причалы Рыбацкого острова и Оболонской набережной, а также Оболонский остров – он уже переоформил на себя на праве собственности и перепродал своей фирме ООО "Украинское бюро речных портов".

Остальные 8 объектов остаются на "хранении" у Бойко. Это причалы у базы отдыха "Динамо" на Киевском море под Вышгородом, в селах Витачев и Триполье в Обуховском районе, а также в одном из садовых обществ на Осокорках, на Рыбацком острове в районе улицы Набережно-Крещатицкой и возле яхт-клуба "Оболонь" в Киеве, две столичные дамбы на полуострове на Оболони и на территории озера Алмазное на Троещине.

В период, когда бизнесмен Константин Бойко обратился в полицию Киева и получил от нее имущественные права на объекты, ее возглавлял Андрей Крищенко.

Журналисты нашли ряд связей этого бизнесмена с самим Крищенко.

УП, дополнено

"Украинская правда" в Threads

Темы: КиевземляполицияСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Киев
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Адвокат погибшего Гуменюка не верит, что тот сам себя подорвал
Взрывы в Шевченковском суде: полиция показала кадры спецоперации
Последние новости
16:53
Стерненко сообщил о закрытии дела о гибели участника нападения на него
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
16:16
Вышел трейлер биографической драмы "Другой Франко"
16:16
Икра, игристое вино и конфеты: на какие продукты растет спрос перед Новым годом
16:06
Главнокомандующий ВСУ о планах России: Все делаем, чтобы адекватно реагировать
Все новости...
Реклама: