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Прем’єр Польщі заявив про зменшення напливу мігрантів до Білорусі

Вівторок, 23 листопада 2021, 20:09
Прем’єр Польщі заявив про зменшення напливу мігрантів до Білорусі
Матеуш Моравецький. Фото з його facebook-сторінки

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що координований наступ дипломатії приніс позитивні наслідки і наплив нових мігрантів до Білорусі зменшився.

Про це повідомляє агенція PAP.

"Скоординований дипломатичний наступ на боці Польщі вже приносить позитивні ефекти" - сказав Моравецький у Будапешті на зустрічі глав урядів Вишеградської групи.

Він наголосив, що розмови з прем’єром Іраку, з главою автономного регіону в Курдистані і з відповідними посадовцями в Туреччині та Близькому Сході, а також співпраця з такими державами, як Узбекистан, призвели до того, що на сьогодні наплив нових мігрантів до Білорусі є набагато меншим, ніж у пікові дні два-три тижні тому.

"І це важливо, це перший крок до вирішення цієї кризи, яку спровокувала Білорусь" - зазначив польський прем’єр.

Він наголосив, що йдеться про політичну кризу, в якій людей у співпраці з режимом Лукашенка використовують контрабандисти і мафія, щоб чинити тиск на ЄС.

Як повідомлялося, Європейська комісія запропонувала новий тип режиму горизонтальних санкцій щодо транспортних операторів, які займаються контрабандою людей або сприяють їй.

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ПольщаБілорусьавіабіженці
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