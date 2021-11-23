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Премьер Польши заявил об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь

Вторник, 23 ноября 2021, 21:09
Матеуш Моравецкий. Фото из его facebook-страницы

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что координированное наступление дипломатии принесло положительные последствия и наплыв новых мигрантов в Беларусь уменьшился.

Об этом сообщает агентство PAP.

"Скоординированное дипломатическое наступление на стороне Польши уже приносит положительные эффекты", - сказал Моравецкий в Будапеште на встрече глав правительств Вышеградской группы.

Он подчеркнул, что разговоры с премьером Ирака, с главой автономного региона в Курдистане и с соответствующими чиновниками в Турции и Ближнем Востоке, а также сотрудничество с такими государствами, как Узбекистан, привели к тому, что на сегодняшний день наплыв новых мигрантов в Беларусь гораздо меньший, чем в пиковые дни две-три недели назад.

"И это важно, это первый шаг к разрешению этого кризиса, спровоцированного Беларусью" - отметил польский премьер.

Он подчеркнул, что речь идет о политическом кризисе, в котором людей в сотрудничестве с режимом Лукашенко используют контрабандисты и мафия, чтобы оказывать давление на ЕС.

Как сообщалось, Европейская комиссия предложила новый тип режима горизонтальных санкций в отношении транспортных операторов, которые занимаются контрабандой людей или способствуют ей.

Европейская правда

Темы: ПольшаБеларусьавиабеженцы
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