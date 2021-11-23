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У столиці випав сніг - водіїв попереджають про ожеледицю

Вівторок, 23 листопада 2021, 20:21

ДСНС нагадала водіям, що вночі та вранці 24 листопада у Києві та в області на дорогах ожеледиця.

Джерело: пресслужба ДСНС

Деталі: Рятувальники оголосили І рівень небезпечності в області та у столиці через ожеледицю.

Зазначається, що такі погоді умови можуть привести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

ДСНС дала низку порад водіям:

  • витримуйте дистанцію між автомобілями;
  • дотримуйтеся швидкісного режиму;
  • під час їзди не здійснюйте різких маневрів;
  • наближаючись до пішохідних переходів, знижуйте швидкість.

Українська правда
Теми: ДСНСпогодаКиїв
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