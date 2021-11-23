У столиці випав сніг - водіїв попереджають про ожеледицю

ДСНС нагадала водіям, що вночі та вранці 24 листопада у Києві та в області на дорогах ожеледиця.

Джерело: пресслужба ДСНС

Деталі: Рятувальники оголосили І рівень небезпечності в області та у столиці через ожеледицю.

Зазначається, що такі погоді умови можуть привести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

ДСНС дала низку порад водіям: