У столиці випав сніг - водіїв попереджають про ожеледицю
Вівторок, 23 листопада 2021, 20:21
ДСНС нагадала водіям, що вночі та вранці 24 листопада у Києві та в області на дорогах ожеледиця.
Джерело: пресслужба ДСНС
Деталі: Рятувальники оголосили І рівень небезпечності в області та у столиці через ожеледицю.
Зазначається, що такі погоді умови можуть привести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.
ДСНС дала низку порад водіям:
- витримуйте дистанцію між автомобілями;
- дотримуйтеся швидкісного режиму;
- під час їзди не здійснюйте різких маневрів;
- наближаючись до пішохідних переходів, знижуйте швидкість.
Українська правда