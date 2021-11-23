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В столице выпал снег - водителей предупреждают об гололеде

Вторник, 23 ноября 2021, 20:21

ГСЧС напомнила водителям, что ночью и утром 24 ноября в Киеве и области на дорогах гололедица.

Источник: пресс-служба ГСЧС

Детали: Спасатели объявили І уровень опасности в области и в столице из-за гололеда.

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

ГСЧС дала ряд советов водителям:

  • выдерживайте дистанцию ​​между автомобилями;
  • соблюдайте скоростной режим;
  • во время езды не совершайте резких маневров;
  • приближаясь к пешеходным переходам, снижайте скорость.

Украинская правда
Темы: ГСЧСпогодаКиев
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