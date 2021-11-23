В столице выпал снег - водителей предупреждают об гололеде

ГСЧС напомнила водителям, что ночью и утром 24 ноября в Киеве и области на дорогах гололедица.

Источник: пресс-служба ГСЧС

Детали: Спасатели объявили І уровень опасности в области и в столице из-за гололеда.

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

ГСЧС дала ряд советов водителям: