В столице выпал снег - водителей предупреждают об гололеде
Вторник, 23 ноября 2021, 20:21
ГСЧС напомнила водителям, что ночью и утром 24 ноября в Киеве и области на дорогах гололедица.
Источник: пресс-служба ГСЧС
Детали: Спасатели объявили І уровень опасности в области и в столице из-за гололеда.
Отмечается, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.
ГСЧС дала ряд советов водителям:
- выдерживайте дистанцию между автомобилями;
- соблюдайте скоростной режим;
- во время езды не совершайте резких маневров;
- приближаясь к пешеходным переходам, снижайте скорость.
Украинская правда