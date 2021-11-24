США запросили Україну на саміт за демократію

Держдепартамент США оприлюднив список запрошених країн на віртуальний саміт за демократію президента Джо Байдена наступного місяця. У списку присутня Україна.

Джерело: Держдеп США

Деталі: Згідно з даними Держдепартаменту список делегацій складається зі 110 країн, є в ньому й Україна.

Також до списку увійшли Тайвань, Індія, Філіппіни, Польща.

Відсутні у списку Туреччина, Росія та Китай.

Відбудеться саміт 9-10 грудня.

Очікується, що саміт буде зосереджено на трьох основних темах:

захист від авторитаризму

боротьба з корупцією

сприяння повазі прав людини.

Окрім світових лідерів, Байден запрошує представників громадянського суспільства та приватного сектору на низку заходів, зосереджених на "розробці конкретних зобов’язань і результатів саміту".

Обговорення буде продовжено за рік - в рамках наступного саміту, на якому лідери зустрінуться вже не у віртуальному режимі, а особисто.