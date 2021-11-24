США запросили Україну на саміт за демократію
Держдепартамент США оприлюднив список запрошених країн на віртуальний саміт за демократію президента Джо Байдена наступного місяця. У списку присутня Україна.
Джерело: Держдеп США
Деталі: Згідно з даними Держдепартаменту список делегацій складається зі 110 країн, є в ньому й Україна.
Також до списку увійшли Тайвань, Індія, Філіппіни, Польща.
Відсутні у списку Туреччина, Росія та Китай.
Відбудеться саміт 9-10 грудня.
Очікується, що саміт буде зосереджено на трьох основних темах:
- захист від авторитаризму
- боротьба з корупцією
- сприяння повазі прав людини.
Окрім світових лідерів, Байден запрошує представників громадянського суспільства та приватного сектору на низку заходів, зосереджених на "розробці конкретних зобов’язань і результатів саміту".
Обговорення буде продовжено за рік - в рамках наступного саміту, на якому лідери зустрінуться вже не у віртуальному режимі, а особисто.