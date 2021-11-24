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США пригласили Украину на саммит за демократию

Среда, 24 ноября 2021, 07:27
фото: Getty Images

Госдепартамент США обнародовал список приглашенных стран на саммит за демократию президента Джо Байдена в следующем месяце. В списке есть Украина.

Источник: Госдеп США

Детали: Согласно данным Госдепартамента, список делегаций состоит из 110 стран, есть в нем и Украина.

Также в список вошли Тайвань, Индия, Филиппины, Польша.

Нет в списке Турции, России и Китая.

Состоится саммит 9-10 декабря.

Ожидается, что саммит будет сосредоточен на трех основных темах:

  • защита от авторитаризма
  • борьба с коррупцией
  • содействие уважению прав человека.

Кроме мировых лидеров, Байден приглашает представителей гражданского общества и частного сектора на ряд мероприятий, сосредоточенных на "разработке конкретных обязательств и результатов саммита".

Обсуждение будет продолжено за год - в рамках следующего саммита, на котором лидеры встретятся уже не в виртуальном режиме, а лично.

Украинская правда
Темы: США
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