Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США пригласили Украину на саммит за демократию

Среда, 24 ноября 2021, 06:27
США пригласили Украину на саммит за демократию
фото: Getty Images

Госдепартамент США обнародовал список приглашенных стран на саммит за демократию президента Джо Байдена в следующем месяце. В списке есть Украина.

Источник: Госдеп США

Детали: Согласно данным Госдепартамента, список делегаций состоит из 110 стран, есть в нем и Украина.

Также в список вошли Тайвань, Индия, Филиппины, Польша.

Нет в списке Турции, России и Китая.

Состоится саммит 9-10 декабря.

Ожидается, что саммит будет сосредоточен на трех основных темах:

  • защита от авторитаризма
  • борьба с коррупцией
  • содействие уважению прав человека.

Кроме мировых лидеров, Байден приглашает представителей гражданского общества и частного сектора на ряд мероприятий, сосредоточенных на "разработке конкретных обязательств и результатов саммита".

Обсуждение будет продолжено за год - в рамках следующего саммита, на котором лидеры встретятся уже не в виртуальном режиме, а лично.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
США
Резников поговорил с главой Пентагона и анонсировал "хорошие новости"
Администрация Байдена не причастна к тайным переговорам с россиянами – СМИ
Еще один пример жестокости Кремля – Блинкен о российской атаке на Львов
Последние новости
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
16:16
Вышел трейлер биографической драмы "Другой Франко"
16:16
Икра, игристое вино и конфеты: на какие продукты растет спрос перед Новым годом
Все новости...
Реклама: