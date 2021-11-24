США пригласили Украину на саммит за демократию

Госдепартамент США обнародовал список приглашенных стран на саммит за демократию президента Джо Байдена в следующем месяце. В списке есть Украина.

Источник: Госдеп США

Детали: Согласно данным Госдепартамента, список делегаций состоит из 110 стран, есть в нем и Украина.

Также в список вошли Тайвань, Индия, Филиппины, Польша.

Нет в списке Турции, России и Китая.

Состоится саммит 9-10 декабря.

Ожидается, что саммит будет сосредоточен на трех основных темах:

защита от авторитаризма

борьба с коррупцией

содействие уважению прав человека.

Кроме мировых лидеров, Байден приглашает представителей гражданского общества и частного сектора на ряд мероприятий, сосредоточенных на "разработке конкретных обязательств и результатов саммита".

Обсуждение будет продолжено за год - в рамках следующего саммита, на котором лидеры встретятся уже не в виртуальном режиме, а лично.