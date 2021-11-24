США пригласили Украину на саммит за демократию
Госдепартамент США обнародовал список приглашенных стран на саммит за демократию президента Джо Байдена в следующем месяце. В списке есть Украина.
Источник: Госдеп США
Детали: Согласно данным Госдепартамента, список делегаций состоит из 110 стран, есть в нем и Украина.
Также в список вошли Тайвань, Индия, Филиппины, Польша.
Нет в списке Турции, России и Китая.
Состоится саммит 9-10 декабря.
Ожидается, что саммит будет сосредоточен на трех основных темах:
- защита от авторитаризма
- борьба с коррупцией
- содействие уважению прав человека.
Кроме мировых лидеров, Байден приглашает представителей гражданского общества и частного сектора на ряд мероприятий, сосредоточенных на "разработке конкретных обязательств и результатов саммита".
Обсуждение будет продолжено за год - в рамках следующего саммита, на котором лидеры встретятся уже не в виртуальном режиме, а лично.