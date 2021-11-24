Covid в Україні: за добу захворіли 14 325 осіб, найбільше – у Києві

За добу 23 листопада в Україні зафіксували 14 325 випадків захворювання на Covid-19, госпіталізували з коронавірусом чи підозрою на нього 4 077 осіб, померли 595 хворих, одужали 29 044 особи.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Серед нових хворих 1 183 дитини і 287 медпрацівників.

Змінився антилідер за новими випадками: тепер це не Дніпропетровська область, а столиця.

Найбільше випадків захворювання в цей вівторок зареєстрували у м. Київ (1 743), Полтавській (1 060), Донецькій (948), Запорізькій (906) і Хмельницькій (808) областях.

Летальних випадків за останню добу найбільше у Дніпропетровській (61), Львівській (45), Харківській (43), Київській (38) областях та в самому Києві (35).

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 3 367 461 особи, одужала 2 825 641 особа, померли 82 913 осіб.