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Covid в Україні: за добу захворіли 14 325 осіб, найбільше – у Києві

Середа, 24 листопада 2021, 08:17
Фото Назарія Мазилюка, УП

За добу 23 листопада в Україні зафіксували 14 325 випадків захворювання на Covid-19,  госпіталізували з коронавірусом чи підозрою на нього 4 077 осіб, померли 595 хворих, одужали 29 044 особи.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: Серед нових хворих 1 183 дитини і 287 медпрацівників.

Змінився антилідер за новими випадками: тепер це не Дніпропетровська область, а столиця. 

Найбільше випадків захворювання в цей вівторок зареєстрували у м. Київ (1 743), Полтавській (1 060), Донецькій (948), Запорізькій (906) і Хмельницькій (808) областях.  

Летальних випадків за останню добу найбільше у Дніпропетровській (61), Львівській (45), Харківській (43), Київській (38) областях та в самому Києві (35). 

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 3 367 461 особи, одужала 2 825 641 особа, померли 82 913 осіб.

УП, доповнено
Теми: Covid-2019коронавірусепідемія


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