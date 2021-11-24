Covid в Украине: за сутки заболели 14 325 человек, больше всего – в Киеве

За сутки 23 ноября в Украине зафиксировали 14 325 случаев заболевания Covid-19, госпитализировали с коронавирусом или подозрением на него 4 077 человек, умерли 595 больных, выздоровели 29 044 человека.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Среди новых больных 1 183 ребенка и 287 медработников.

Сменился антилидер по новым случаям: теперь это не Днепропетровская область, а столица.

Больше всего случаев заболевания в этот вторник зарегистрировали в Киеве (1 743), Полтавской (1 060), Донецкой (948), Запорожской (906) и Хмельницкой (808) областях.

Летальных случаев за последние сутки больше всего в Днепропетровской (61), Львовской (45), Харьковской (43), Киевской (38) областях и в самом Киеве (35)

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 3 367 461 человека, выздоровел 2 825 641 человек, умерли 82 913 человек.