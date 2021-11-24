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13 мільйонів українців отримали хоча б перше щеплення проти коронавірусу

Середа, 24 листопада 2021, 07:30
13 мільйонів українців отримали хоча б перше щеплення проти коронавірусу
Фото Олени Рощенко, УП

Понад 13 мільйонів жителів України отримали хоча б одну дозу вакцини проти Covid-19 за 9 місяців вакцинальної кампанії, з 24 лютого.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Дослівно МОЗ: "Понад 13 млн людей отримали принаймні одну дозу вакцини проти Covid-19! Загалом від початку вакцинації від Covid-19 в Україні зроблено понад 23 млн щеплень".

Деталі: Від початку вакцинальної кампанії зроблено 23 225 814 щеплень, щеплено 13 000 634 людини.

Одну дозу вакцини отримали 13 000 632 людини, повністю імунізовані – 10 225 182 людини. 

23 листопада 286 121 людина вакцинувалася проти Covid-19: першу дозу вакцини отримали 86 299 людей, другу – 199 822 людини.

МОЗ нагадує: "88,2 % госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини".

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