13 миллионов украинцев получили хотя бы первую прививку против коронавируса

Более 13 миллионов жителей Украины получили хотя бы одну дозу вакцины против Covid-19 за 9 месяцев вакцинальной кампании с 24 февраля.

Источник: Министерство охраны здоровья

Дословно МОЗ: "Более 13 млн человек получили по крайней мере одну дозу вакцины против Covid-19! Всего с начала вакцинации от Covid-19 в Украине сделано более 23 млн прививок".

Детали: С начала вакцинальной кампании сделано 23 225 814 прививок, привито 13 000 634 человека.

Одну дозу вакцины получили 13 000 632 человека, полностью иммунизированы – 10 225 182 человека.

23 ноября 286 121 человек вакцинировался против Covid-19: первую дозу вакцины получили 86 299 человек, вторую – 199 822 человека.

МОЗ напоминает: "88,2% госпитализированных с Covid-19 на прошлой неделе – невакцинированные люди, которые не имели ни одной дозы антиковидной вакцины".