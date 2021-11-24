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13 миллионов украинцев получили хотя бы первую прививку против коронавируса

Среда, 24 ноября 2021, 07:30
13 миллионов украинцев получили хотя бы первую прививку против коронавируса
Фото Алены Рощенко, УП

Более 13 миллионов жителей Украины получили хотя бы одну дозу вакцины против Covid-19 за 9 месяцев вакцинальной кампании с 24 февраля.

Источник: Министерство охраны здоровья 

Дословно МОЗ: "Более 13 млн человек получили по крайней мере одну дозу вакцины против Covid-19! Всего с начала вакцинации от Covid-19 в Украине сделано более 23 млн прививок".

Детали: С начала вакцинальной кампании сделано 23 225 814 прививок, привито 13 000 634 человека.

Одну дозу вакцины получили 13 000 632 человека, полностью иммунизированы – 10 225 182 человека.

23 ноября 286 121 человек вакцинировался против Covid-19: первую дозу вакцины получили 86 299 человек, вторую – 199 822 человека.

МОЗ напоминает: "88,2% госпитализированных с Covid-19 на прошлой неделе – невакцинированные люди, которые не имели ни одной дозы антиковидной вакцины".

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