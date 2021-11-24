Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

13 миллионов украинцев получили хотя бы первую прививку против коронавируса

Среда, 24 ноября 2021, 08:30
Фото Алены Рощенко, УП

Более 13 миллионов жителей Украины получили хотя бы одну дозу вакцины против Covid-19 за 9 месяцев вакцинальной кампании с 24 февраля.

Источник: Министерство охраны здоровья 

Дословно МОЗ: "Более 13 млн человек получили по крайней мере одну дозу вакцины против Covid-19! Всего с начала вакцинации от Covid-19 в Украине сделано более 23 млн прививок".

Детали: С начала вакцинальной кампании сделано 23 225 814 прививок, привито 13 000 634 человека.

Одну дозу вакцины получили 13 000 632 человека, полностью иммунизированы – 10 225 182 человека.

23 ноября 286 121 человек вакцинировался против Covid-19: первую дозу вакцины получили 86 299 человек, вторую – 199 822 человека.

МОЗ напоминает: "88,2% госпитализированных с Covid-19 на прошлой неделе – невакцинированные люди, которые не имели ни одной дозы антиковидной вакцины".

powered by lun.ua
Главное сегодня

ФОТО, ВИДЕОВ Киеве ультраправые разгромили известный бар и избили охранников

Новости 26 ноября: прессмарафон Зеленского, расчеты МВФ

У нового штамма коронавируса из Африки выше риск повторного заражения – ВОЗ

В Buzzfeed News рассказали, кто планировал государственный переворот в Украине

Плей-офф ЧМ-2022: сборная Украина узнала соперника

Ахметов ответил Зеленскому: Сделаю все, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было

Все новости...
Последние новости
22:41
Чиновник из Белого дома позвонил Ермаку касательно российских войск на границе
21:40
ФОТО, ВИДЕОВ Киеве ультраправые разгромили известный бар и избили охранников
21:21
Литва оценивает возможность международного суда над Лукашенко
20:58
Цены на нефть рухнули на 10% за день
20:44
Новости 26 ноября: прессмарафон Зеленского, расчеты МВФ
20:42
В ДТЭК отреагировали на обвинения Зеленского в шантаже
20:34
У нового штамма коронавируса из Африки выше риск повторного заражения – ВОЗ
20:21
США рассматривают "все варианты" в связи с наращиванием сил РФ у границы Украины
20:06
Курс валют на следующую неделю: гривня продолжает обесцениваться
20:02
В Buzzfeed News рассказали, кто планировал государственный переворот в Украине
Все новости...