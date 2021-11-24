Путін прийме в Сочі лідерів Вірменії та Азербайджану

Президент Росії Володимир Путін 26 листопада зустрінеться з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Про це повідомила пресслужба Кремля, пише "Європейська правда".

Повідомлення про тристоронні переговори у Сочі з'явилося на тлі боїв між Вірменією та Азербайджаном, що відновилися в останні дні.

Як зазначили в Кремлі, зустріч відбудеться з ініціативи Путіна та буде приурочена до "роковин підписання Заяви про припинення вогню та всіх військових дій у зоні нагірно-карабахського конфлікту від 9 листопада 2020 року".

"Планується розглянути хід реалізації домовленостей лідерів трьох країн від 9 листопада 2020 року та 11 січня 2021 року, а також окреслити подальші кроки щодо зміцнення стабільності та налагодження мирного життя в регіоні", - сказано у повідомленні Кремля.

Примітні, що зустріч в Сочі відбудеться напередодні переговорів Пашиняна та Алієва в Брюсселі на полях саміту Східного партнерства в грудні, анонсовані раніше Євросоюзом.

Оголошення глави Євроради Шарля Мішеля про зустріч лідерів Азербайджану та Вірменії з’явилося лише через кілька днів після поновлення військових зіткнень між давніми ворогами. Вірменські офіційні особи заявили, що щонайменше 15 їхніх солдатів загинули в боях.

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