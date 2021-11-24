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Путин примет в Сочи лидеров Армении и Азербайджана

Среда, 24 ноября 2021, 08:50
Фото РИА Новости

Президент России Владимир Путин 26 ноября встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля, пишет "Европейская правда".

Сообщения о трехсторонних переговорах в Сочи появились на фоне возобновившихся в последние дни боев между Арменией и Азербайджаном.

Как отметили в Кремле, встреча состоится по инициативе Путина и будет приурочена к "годовщине подписания Заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта от 9 ноября 2020 года".

"Планируется рассмотреть ход реализации договоренностей лидеров трех стран от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также определить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе", - говорится в сообщении Кремля.

Примечательно, что встреча в Сочи состоится в преддверии переговоров Пашиняна и Алиева в Брюсселе на полях саммита Восточного партнерства в декабре, которые ранее были анонсированные Евросоюзом.

Объявление главы Евросовета Шарля Мишеля о встрече лидеров Азербайджана и Армении появилось спустя несколько дней после возобновления военных столкновений между давними врагами. Армянские официальные лица заявили, что, по меньшей мере, 15 их солдат погибли в боях.

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Темы: АзербайджанАрменияРосcияПутинмеждународные отношения
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